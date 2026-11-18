AOSTA (fri) Prima giornata di serie A oggi e domani, sabato 14 e domenica 15 novembre, per i 2 giocatori valdostani impegnati ai massimi livelli tricolori. Ad esordire nel primo turno maschile è Simone Alfonsi (la scorsa stagione in prestito a Bordighera) con la sua Valle Maira del nuovo allenatore Fulvio Serale che ospita la Vita Nova Savigliano campione d’Italia. Le altre partecipanti al torneo sono AB Genovese, Bordighera, la neo promossa Bovesana, Buschese, l’altra neo promossa San Giacomo Imperia (dove giocava Stephan Celesia) e Valle Varaita (subentrata alla Costigliolese).

Domani, domenica, Aline Léger vestirà per la prima volta la maglia della Valle Varaita chiamata a portare avanti la tradizione della Costigliolese dalla quale ha ereditato il titolo e le sue interpreti in campo, oltre che la direzione tecnica affidata a Davide Rinaudo. L’impegno è in trasferta a Boves, casa della Bovesana, retrocessa la scorsa stagione e riammessa in A dopo avere rilevato i diritti della Borgonese. Completano il lotto delle 8 partecipanti AB Genovese, Buschese (che ha acquisito il titolo dal Passatore Cuneo), la neopromossa La Bisalta Peveragno, San Bartolomeo, Ventimiglia e Vita Nova.

Dopo Gressan oggi, sabato, le terne a Chatillon

In Valle d’Aosta il calendario della pétanque propone alle 14 di oggi, sabato 14, a Chatillon “Avant l’hiver”, gara a terne fisse a poules limitata a 24 formazioni ed organizzata da Les Amis de Prosper.

A Gressan invece si è giocato 7 giorni fa, su iniziativa della Bocciofila Quart, sempre a terne fisse con poule iniziale. Ad imporsi sono stati Gabriele Ronc, Sergio Denchasaz e Corrado Betemps dopo una bella quanto equilibrata finale conclusasi 13 a 11 nei confronti di Rosanna Danna, Katia Cuaz e Stephan Celesia.

Complessivamente 20 le formazioni in campo, per 60 giocatori, seguiti dall’arbitro Raimondo Ronc. In semifinale i vincitori Ronc, Denchasaz e Betemps hanno superato 13 a 5 Ezio Fassi, Flavio Lale-Demoz e Cirillo Noussan, mentre Danna, Cuaz e Celesia hanno avuto la meglio 13 a 7 su Patrick Subet, Danilo Cagniney e Fulvio Jeantet.