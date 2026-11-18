AOSTA (btb) E’ in questo fine settimana il 61esimo “Rally Coppa Città di Lucca”, appuntamento valido come Finale Nazionale della Coppa Italia Rally ACI Sport 2026 che però non vede alla partenza il qualificato Elwis Chentre, mentre sono in gara gli equipaggi dei valdostani di Biella Corse.

Tra le ben 167 auto iscritte i primi a prendere il via oggi, sabato 14, sono Manuel Dublanc con Valentina Pasini, in gara con la Renault Clio numero 41, quindi con il 77 gli under 25 Simone Spinella e Jennifer Lale Murix su Opel Corsa GS Line e con il 109 Armin Nicolet e Hervé Navillod su Renault Clio RS Line.

Il programma prevede 8 prove speciali, 5 sabato e 3 domani, domenica. In totale si percorreranno 414,14 chilometri, di cui 85,47 in prova speciale.