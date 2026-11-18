AOSTA (zgn) Nella sede dell’Aci Valle d’Aosta in Regione Borgnalle nel capoluogo regionale, mercoledì scorso, 11 novembre, si è svolta l’Assemblea dell’Associazione Sportiva dilettantistica Acva Sport.

Sono stati 12 i nuovi soci confermati e inseriti a seguito dell’accettazione della richiesta di ammissione: Alessandro Milliery, Luca Lattanzi, Pietro Catroppa, Ivano Passeri, Angelo Talarico, Maria Teresa Rossi, Antonio Gaetano, Corrado Sordi, Mauro Marieni, Mafaldo Martinod, Paolo Lancini e Salvatore Faz i o.

Successivamente è stato eletto il nuovo direttivo del Consiglio che è composto dal presidente Luca Lattanzi e dal suo vice Antonio Gaetano con segretario Corrado Sordi e consiglieri Pietro Catroppa e Luca Pellegrino.

Il presidente dell’Automobile Club Valle d’Aosta Ettore Vierin annuncia: «Alla vigilia dell’approvazione del calendario Rallies 2027 con la conferma del 48esimo Rally Valle d’Aosta nei giorni di sabato 8 e domenica 9 maggio 2027 si è ricomposto il direttivo di Acva Sport con il ritorno di Luca Lattanzi, già a capo dell’organizzazione di 2 edizioni, nel 2022 e nel 2023. La sua esperienza e il suo entusiasmo saranno sicuramente una garanzia per continuare ad avere una gara tra le più prestigiose nel panorama rallistico Italiano». Il precedente direttivo si era dimesso in blocco martedì 22 settembre scorso: il presidente Eric Macori, in carica da febbraio 2025, Mauro Grange, Raimondo Barrel e Giulia Conti. La causa è stata la divergenza di vedute tra Acva e Aci Valle d’Aosta, proprietario del marchio Rally Valle d’Aosta.