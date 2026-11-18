SARRE (zgn) Sabato scorso, 7 novembre al Country Sport Village di Paderno Dugnano, in provincia di Milano, Stefano Varvello e Giuseppe Amaro hanno centrato il secondo successo consecutivo in una tappa Gold del campionato italiano di beach Volley per società. I giocatori del BVS di Sarre sono partiti dalle qualifiche. Due affermazioni per 2 a 0 su Federico Frizzera e Andrea Salaro del B-Cheers e su Giacomo Barbero e Lorenzo Fossati del Genova Beach Soccer. Nel tabellone principale vittoria contro Mattia Vladut e Michele Lucrezia del Beach Volley Training con il punteggio di 15/11 e 15/6. In semifinale successo in 2 frazioni ai vantaggi contro Fabrizio Mussa e Vilhem Teli del Gotham 16/14 e 18/16. In finale nuova sfida con Giacomo Barbero e Lorenzo Fossati, già affrontati in mattinata: 15/12, 11/15 e 15/13 per i portacolori del BVS.

Domenica 8 novembre l’Area6Tu di Sarre ha ospitato la tappa Silver del BVS. Al via 23 coppie in rappresentanza di 6 società: 11 nel tabellone femminile e 12 in quello maschile. Nel femminile affermazione di Marta Petrini e Liliana Capo del Gotham che hanno battuto in finale per 2 a 0 (15/13, 18/16) Iride Massenz e Martina Henry dell’Atleticone. Terzo posto per Federica Giornetti ed Eleonora Segalina. Le 2 atlete di casa, dopo lo stop al secondo turno proprio contro Iride Massenz e Martina Henry, hanno risalito il tabellone perdenti con 3 vittorie, 2 al tie-break, compreso il derby contro Eleonora Azais e Noela Danna. Ritrovate Iride Massenz e Martina Henry in semifinale, Federica Giornetti ed Eleonora Segalina hanno ceduto 15/13 e 15/10. Nella finale per il terzo e quarto posto hanno poi superato 2 a 0 (15/7, 15/10) Elena D’Alessandro ed Elena Prelato del CUS Torino. Per il BVS, settimo posto per Eleonora Azais e Noela Danna e per Michela Borgis ed Eugena Ceca, nono per Giulia Corniolo e Alessia Giovinazzo e per Alessia Ricciardello e Selena Treves. In campo maschile vittoria per Andrea Sperduti e Luigi Sordella del’Atleticone che in finale si sono imposti con un doppio 15/11 su Paolo Cantarella e Riccardo Bortolini del Gotham. Derby del BVS nella finale per il terzo posto. Henri Bianchi e Andrea Rizzi avevano raggiunto la semifinale senza cedere set, poi fermati da Paolo Cantarella e Riccardo Bortolini per 15/10 e 15/13. Nella finalina Henri Bianchi e Andrea Rizzi hanno vinto 2 a 0 (15/10, 15/10) contro Michel Arbaney e Axel Navillod. Michel Arbaney e Axel Navillod erano stati battuti in semifinale al terzo set da Andrea Sperduti e Luigi Sordella 15/10, 10/15 e 15/10. Quinti Marco Bertoni ed Eugenio Mastrolorenzi, noni Andrea Donadelli e Gianluca Filippa, Stefano Genola e Michel Grumolato, Matthieu Diemoz e Alessandro Trentini. Sabato 7 novembre, a Rivoli, quarto posto per Michel Arbaney e Andrea Rizzi nel Silver maschile. Nel Silver femminile quinte Federica Giornetti ed Eleonora Segalina, none Alessia Giovinazzo ed Elisa Servidio. Domenica 8, a Milano, primo posto per i fratelli Luca Condò e Luigi Condò nel Beginners. Sconfitti al primo turno da Stanislao Binacchi e Pierfrancesco Bartolo del Quanta Club. Luca Condò e Luigi Condò hanno proseguito dal tabellone perdenti, superando anche i compagni di società Gael Pernettaz e Mario Alberto Zambotto, poi settimi. In semifinale rivincita su Stanislao Binacchi e Pierfrancesco Bartolo con il risultato di 15/13 e 15/13, in finale affermazione per 2 a 0 (15/11, 15/11) su Matteo Angeli ed Emanuele Bolognini di I Follow Beach Volley. Nel femminile quinte Eleonora Cortellini e Francesca Golisano. A Torino nono posto per Andrea Grosjacques e Andrea Villa nel Gold maschile. Nel Beginners femminile quinte Caterina Brunet e Arianna Veronesi, settime Altea Di Giuseppe e Chiara Pegorotto. Tra gli uomini settimi Fabien Bionaz e Shady Salem e Alessandro Raffa e Ramon Zerga.