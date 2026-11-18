PONT-SAINT-MARTIN (fc2) Sabato prossimo, 21 novembre, alle 19.30 al ristorante Maiola di Carema la società Pont-Saint-Martin festeggerà con i suoi atleti questo magico 2026 per il club di Rina Bonel, Erminio ed Alessandro Nicco. Sarà la passerella di fine stagione per campioni come Marco Magistro, Daniel Thedy, Yannick Verraz, Mathieu Cretier, Thierry Cretier, Joseph Philippot, Gilles Roux, Federica Barailler, Tania Rosa, Elisa Arvat, Giulia Framarin, il “senatore” Egidio Marquis e tanti altri giovani talenti .
Nell’occasione verrà rinnovato il consiglio direttivo per il triennio 2027/2029. Attualmente la presidente è Rina Bonel, con vice Gianluca Negra e segretario Ilario Vection.