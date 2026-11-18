AOSTA Nei Regionali in Under 18 River Plaine-Dorina 5-1 con doppiette di Davide Monami e Flavio Fabris e gol di Luca Bettinelli, Alpignano-Charvensod 1-2 (Federico Giresi e Edoardo Butelli). Domani domenica 15 Cumiana-River Plaine e Charvensod-Nichelino.

In Under 17 Aygreville-Dorina 6-2 reti di Hervé Bracchi, Alexis Turcotti (3), Christian Lo Piccolo e Davide Corazza. Domenica 15 Pianezza-Aygreville.

Under 16: il derby Aygreville-River Plaine finisce 1-3, Filippo Tibone per gli aquilotti e Alex Pietro Visconte (2) e Remy Herin per il River di mister Bazzani. Charvensod-Alpignano 3-4 tripletta di Christian Cosmai capocannoniere del girone con 13 reti (50 euro di multa allo Charvensod «Per il comportamento offensivo tenuto dalla propria tifoseria verso l’operato dell’arbitro»). Oggi sabato 14 River Plaine-Rosta, Atletico Cbn-Aygreville e Academy Lascaris-Charvensod.

In Under 15 Charvensod-Psg 2-1 gol di Alessandro Leonetti e Pietro Savoia. Domenica 15 Rosta-Charvensod.

Infine in Under 14 River Plaine-Settimo 0-4 e Charvensod-Druentina 2-2 (Enrico Caracciolo e Giovanni Bagnato). Oggi sabato 14 Caselette-River Plaine e Settimo-Charvensod.

I Provinciali

Nel campionato Under 19 FG Vilianensis-Charvensod 2-0, Aygreville-Ponderano 2-1 (Luca Cappelletti e Michele Tufano), Gaglianico-Saint-Christophe 5-3 (doppietta di Filippo Liberatore e gol di Matteo Allera), Saint-Vincent Chatillon-Castellamonte 3-9 (Jacque Favre e doppietta di Yousef Mohamed Samy), Torri Biellesi-Cgc Aosta 0-1 Mattia Zavattaro e Vallorco-Grand Paradis 5-0. Oggi sabato 14 Cgc Aosta-Aygreville, Saint-Christophe-Saint-Vincent Châtillon, Grand Paradis-Gaglianico e Charvensod-Vallorco.

In Under 17 il derby Saint-Christophe-Grand Paradis finisce 1-5, Simone Elfieri per i ragazzi di Renzo Drudi, Edoardo Bettoni, Riccardo Paciolla, Matteo Muraro, Marc Pellissier e Simone Bandrabur per il grand Paradis. Aosta 511-Caselle 4-0: Samuel Ligato, Cristian Parrinello, Francesco Valerioti e Raphael Truc. Domani domenica 15 Academy Lascaris-Aosta 511, Druentina-Saint-Christophe.

In Under 16 Grand Combin-Strambinese 2-2 doppietta di Mael Farinet, Castellamonte-Saint-Vincent Châtillon 1-6 reti di Joseph Ndiaye (3), Mattia Bleve, Andrea Dipierdomoenico e Anas Belkouch. Oggi sabato 14 Livorno Bianzè-Grand Combin, domani Saint-Vincent Châtillon-Banchette.

Under 15: Grand Paradis-Chivasso 2-2 (Samuele Fusaro e Marcel Domaine), Pont Donnas-Aosta 511 1-6 (Matteo Donato per il Pont Donnas, Andrea Pistola, Thierry Blanc tripletta, Ayoub Abousaba e Giuseppe Fazari per l’Aosta ) , Quincitava-Saint-Christophe 4-0 e River Plaine-Aygreville 0-4 (Mattia Magretti, Emanuele Altomare doppietta e Luca Ramanzin). Oggi sabato 14 Aosta 511-Valmalone, domani Aygreville-Pont Donnas, Saint-Christophe-Strambinese e Sporting Issogne-Grand Paradis.

Infine in Under 14 Aosta 511-Valle Elvo 4-3 (Anas Arfaoui, Matteo Paonessa doppietta e Gabriel Pronesti), Aygreville-Saint-Vincent Châtillon 2-0 (Michele Guerrisi e Alex Cianciana), Grand Paradis-Torri Biellesi 5-1 (Eduardo Dushku, Gabriele Del Negro, Lorenzo Contri, Xavier Parleaz e Marcel Domaine) e Grand Combin-Banchette 4-3 (Samuel Nardi, Mathias Noussan, Simone Lunardi e Zoe Landry su rigore). Domani domenica 15 Aygreville-Grand Combin, FG Vilianensis-Grand Paradis, Ponderano-Aosta 511 e Saint-Vincent Châtillon-Quincitava.

McLion all’Allianz Stadium

Mercoledì scorso, 11 novembre, si è conclusa la partecipazione, come uditori, di una delegazione del Comité Sportif de la Vallée d’Aoste al Social Football Summit 2026, il principale evento internazionale dedicato all’innovazione, al business e alla tecnologia nel mondo del calcio. Due giornate di confronto all’Allianz Stadium di Torino, con lo sguardo già proiettato verso il futuro del torneo internazionale giovanile valdostano: il McLionTrophy 2027.

«Questa esperienza si è concentrata sulla ricerca di spunti e partnership utili a innovare l’organizzazione, la comunicazione e la sostenibilità del McLion» afferma il presidente del Comité, Benoit Chabod. «Ripensando alla mia esperienza da giovanissimo calciatore al Trofeo Topolino, mi è tornato alla mente il grande sogno del mio predecessore, Renzo Bionaz: ospitare al nostro torneo una squadra del Madagascar per dare a quei piccoli atleti l’opportunità di volare per la prima volta, scoprire un campo in erba sintetica e conoscere coetanei dall’altra parte del mondo».