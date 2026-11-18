AOSTA (btb) Bilancio più che positivo per la Società Ecole du Sport & Bien Être, protagonista domenica scorsa, 8 novembre, nella piscina cuneese di Sommariva Perno nel decimo “Meeting di nuoto FINP-FISDIR”, organizzato da Sportabili Alba e realizzato con il contributo della Fondazione CRC. Sono stati infatti ben 9 i podi dei nostri nuotatori: 2 vittorie, 5 secondi posti e 2 terzi, a cui si aggiungono piazzamenti di rilievo e la partecipazione di un folto gruppo di giovani atleti alle batterie dimostrative.

A salire sul gradino più alto sono stati Greta Truc (FINP), prima nei 50 delfino e seconda nei 100 stile libero, e Alex Grivon (FISDIR), vincitore dei 100 rana e secondo nei 100 misti. Medaglia d’argento anche per Alen Gjeta e Raphael Ierace nei 50 dorso e per Luca Malacarne nei 50 stile. Bronzo per Raphael Ierace nei 50 stile e per Luca Malacarne nei 50 dorso. Completano il quadro Alessandro Trevisan, quinto nei 50 dorso e sesto nei 50 stile libero, e nuovamente Alen Gjeta, quinto nei 50 stile.

Nelle batterie dimostrative dei 25 stile libero hanno gareggiato Clara Arieta, Stefania Gal, Valentino Rusu, Henri Dondeynaz, Giorgia Bignoli, Andrea Grivon, Luca Marquis e Alberto Mantovani, premiati con la medaglia di partecipazione.

“Sono dei risultati che ci riempiono di orgoglio – commenta Ornella Fosson, delegata FISDIR Valle d’Aosta – ma che vanno letti oltre il numero delle medaglie. Dietro ogni piazzamento sono mesi di allenamento, l’impegno dei ragazzi, la dedizione dei tecnici e il sostegno costante delle famiglie. Vedere i più esperti salire sul podio ed i più giovani affrontare con entusiasmo le batterie dimostrative significa che il movimento valdostano sta crescendo, sia in qualità sia in partecipazione.”

Nell’occasione il giovane Alex Grivon, atleta di interesse nazionale FISDIR, è stato convocato ai Mondiali Special Olympics 2027, in programma in Cile. Per lui nei prossimi mesi anche una stagione intensa sulla neve, in particolare nel fondo visto che prenderà parte ai Virtus World Championships sempre del 2027, i Mondiali di sci alpino e nordico dedicati agli atleti con disabilità intellettivo-relazionale, affidati alla FISDIR, che si svolgeranno a Tarvisio. “La convocazione di Alex Grivon ai Mondiali di nuoto è il riconoscimento di un percorso straordinario e uno stimolo per tutti i nostri atleti: dimostra che con passione e costanza si possono raggiungere traguardi importanti” conclude Ornella Fosson.