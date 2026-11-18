AOSTA (btb) Prosegue l’attività del Centro Tecnico della Federtennis Valle d’Aosta che sabato scorso, 7 novembre, ha chiamato sui campi del Country Club Charvensod i migliori tennisti della nostra regione nati nel 2017 e 2018. Il raduno degli under 10 è stato coordinato dai responsabili Fabio Paonessa e Nathalie Viérin che per l’occasione hanno convocato Filippo Amendolia, André Bionaz, Giulio Gambacorta, Isabel Ganis, Samuel Giglio, Leonardo Liore, Mattia Mosca Marc, Armelle Paternolli, Gisèle Pomat Armand e Sveva Sebastiani.

L’attività del Centro Tecnico Federale continuerà anche nel corso dei prossimi mesi con i raduni regionali dedicati agli under 10 e agli under 12 e con la preparazione alle gare per rappresentative della Coppa delle Province e della Coppa delle Regioni “Trofeo Mario Belardinelli”.

Leonardo Petacchi protagonista a Prato e a Torino

Nel frattempo Leonardo Petacchi dell’Aosta Academy ha partecipato al collegiale della Federazione Italiana Tennis convocato per i migliori 3 giocatori del Piemonte della categoria under 10. Il raduno si è tenuto sui prestigiosi campi del Circolo Stampa Sporting di Torino.

Proprio Petacchi, la settimana precedente si era messo in particolare evidenza sia in singolare, che nel doppio come nelle prove fisiche nell’ambito della rappresentativa della selezione Piemonte-Valle d’Aosta che a Prato ha conquistato il primo posto nel girone di qualificazione della Coppa delle Regioni Under 10 “Trofeo Francesca Morini”, approndando così alla finalissima di Formia in programma da lunedì 28 a mercoledì 30 dicembre. Leonardo Petacchi ha contribuito in modo determinante ai successi della squadra contro Friuli per 16 a 6, Liguria 20 a 2 e Lombardia 14 a 8. Oltre al Piemonte-Valle d’Aosta si è qualificata l’Emilia Romagna che ha primeggiato nell’altro girone.

Sabato vittoria di Filippo Giacomazzi nei Super Green

Nel pomeriggio di sabato l’Aosta Academy ha organizzato il primo appuntamento dei raggruppamenti Intersat, riservato al gruppo Super Green: ha vinto Filippo Giacomazzi, secondo posto per Elia Pierini, terzi Claire Gipponi e Davide Mosca Marc.