AOSTA (btb) Una gara in situazioni ambientali difficili il 61esimo “Rally Città di Lucca”, l’appuntamento valido come Finale Nazionale della Coppa Italia Rally ACI Sport 2026 di sabato e domenica scorsi, 14 e 15 novembre. Le precipitazioni intense hanno provocato numerosi danni nei paesi lucchesi dove si svolgeva la manifestazione, tanto da cancellare la prima prova speciale di sabato così da consentire lo svolgimento della gara, che per i piloti ha rappresentato un impegno severo, con condizioni veramente difficili, caratterizzate dalle pioggia e da strade viscide, dove era facile sbagliare.

Il “Rally Città di Lucca” con ben 167 auto iscritte, delle quali 141 arrivate, era valido anche per il campionato Michelin, nel quale sia Fulvio Calvetti con la moglie Giulia Conti su Peugeot 207 Super 2000 che Manuel Dublanc, navigato questa volta da Valentina Pasini dopo Marco Bevilacqua, su Renault Clio Rally3 erano prima della partenza al settimo e all’ottavo posto, con davanti a loro parecchi piloti toscani difficili da superare in casa loro.

Fulvio Calvetti di Hone ha effettuato tutta la gara con passo regolare facendo registrare buoni tempi in ogni prova mentre Manuel Dublanc di Issogne, dopo un super 16esimo tempo assoluto nella prima prova speciale “Pizzorne”, si è trovato in difficoltà nella quarta a causa dello spegnimento dell’auto dopo un guado, perdendo 56 secondi, con addirittura il 101esimo parziale. Tuttavia Dublanc-Pasini nell’ultima speciale, in ritardo di 1”8 dai battistrada di categoria, sono riusciti a fare segnare il miglior crono, 26esimo assoluto, così che la graduatoria finale del campionato Michelin ha visto al primo posto Fulvio Calvetti e al secondo Manuel Dublanc.

La classifica conclusiva ha premiato i trevigiani Marco Signor e Daniele Michi su Toyota GR Yaris in 44’39”, 20esimi a 4’08” Fulvio Calvetti e Giulia Conti, 29esimi e quinti Rally3 a 4’55” Manuel Dublanc e Valentina Pasini, 50esimi a 5’37” e sesti under 25 Simone Spinella e Jennyfer Lale Murix su Opel Corsa GS, 77esimi a 8’17” Armin Nicolet e Hervé Navillod su Renault Clio RS.