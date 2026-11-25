AOSTA (mm4) Giovedì scorso, 19 novembre, il Panathlon du Val d’Aoste ha comunicato che è Martina Berta la vincitrice per il 2026 del Premio Panathlon, intitolato alla memoria del giornalista e già presidente del Club Renato Godio.

Di La Salle, 28 anni, Martina Berta quest’anno è diventata una delle più forti interpreti della mountain bike a livello internazionale, vincendo un titolo di campionessa mondiale a squadre, un argento iridato individuale e 4 gare della Coppa del Mondo. Il Premio Panathlon 2026 sara consegnato da parte del presidente del Panathlon du Val d’Aoste Piercarlo Lunardi giovedi prossimo, 26 novembre, alle 18.30, nel Salone ducale del municipio di Aosta, alla presenza del presidente regionale della Federciclismo Mirco Voyat, del presidente del Coni Valle d’Aosta Jean Dondeynaz, dell’assessore regionale allo Sport Giulio Grosjacques e del governatore Area 3 del Panathlon Maurizio Nasi.