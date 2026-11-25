Si è concluso ieri, venerdì 20 novembre, il raduno di 5 giorni del Club Italia Nord Ovest di pallavolo a Gressoney-Saint-Jean. Tra le convocate c’era anche Benedetta Vasquez Giuliano, classe 2011, della Cogne Aosta, inserita nella rosa della prima squadra che milita in B1.

Il direttore tecnico delle attività giovanili femminili della Federvolley, Marco Mencarelli, ha previsto mercoledì scorso, 18 novembre, un pomeriggio di allenamento allargato anche ad altre giocatrici valdostane: Charlotte Bal del Grand Combin, Lydie Bollon della Cogne, Rebecca Cretaz e Ylenia Nicoletta dell’Evançon, Noelie Peaquin del CSI Châtillon, Gaia Pieiller, Annick Proment e Michelle Stevenin del Grand Combin. Nella foto le convocate, valdostane e non, al raduno a Gressoney-Saint-Jean.