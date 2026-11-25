AOSTA (zgn) Nel campionato di serie B1 di volley femminile sabato scorso, 14 novembre, La Cogne Aosta è caduta 3 a 0 sul campo dell’Alessandria che domina la classifica. Per gran parte della partita il sestetto allenato da Fabio Matteotti resta incollato alle avversarie, ma gli errori in attacco favoriscono il successo delle locali. Nel primo set l’Alessandria vola subito 4 a 1. Le aziendali recuperano 5 a 4, poi i servizi e gli attacchi delle padrone di casa riallungano le distanze 11 a 4. Le ospiti provano a riagguantare le avversarie risalendo fino a 19 a 16. Ma è l’Alessandria a calare il sipario sul primo set 25 a 19. Nel secondo segmento di gioco la Cogne resta in scia fino al 19 pari, poi le alessandrine mettono la freccia e sorpassano le aostane 21 a 19, per poi amministrare il vantaggio e chiudere 25 a 21. Nel terzo set è ancora l’Alessandria a dirigere le danze ma la Cogne stringe i denti e resta alle calcagna delle rivali fino al 9 a 8 per poi restare indietro 14 a 9. La Cogne riesce a ridurre lo svantaggio 16 a 13, ma sono le locali a regolare i conti 20 a 15. Oggi, sabato 21 novembre, la sesta giornata di campionato vede le valdostane nuovamente in trasferta con il Vero Volley Monza – penultimo della classe – che le attende alle 18. La classifica: Alessandria 13, Moncalieri, Capo d’Orso e Crema 11, Alfieri Cagliari 10, Pavia e L’A l ba 9, Chieri 8, Cogne Aosta 6, La Maddalena, Cus Torino e Lecco 5, Vero Monza 2, Bellusco 0.

Cogne Aosta: Solarino, Bozzetti, Allasia, Renzi, Ollino, Vasquez Giuliano, Cossali, Matteotti A., Lika, Blasi, Marcoz, Fini, Giovinazzo. All.: Matteotti F..

Serie D femminile

La Cogne Aosta sabato scorso, 14 novembre, ad Alpignano non è riuscita ad avere la meglio sull’Isil Almese e ha mancato ancora l’appuntamento con la prima vittoria in campionato. Le biancoblu, in formazione rimaneggiata, lottano per lunghi tratti con le rivali, ma l’inesperienza si rivela determinante ai fini del risultato, contro una squadra fisicamente prestante che si è imposta 3 a 0. In avvio di partita le 2 squadre restano testa a testa fino all’8 pari, poi le padrone di casa allungano 10 a 8. Le aostane non mollano fino al 12 a 10, quindi ace e schiacciate regalano all’Almese una fuga che si conclude 25 a 16. Il secondo set parte nuovamente in equilibrio fino al 10 a 8. Ma è nuovamente il servizio avversario a mettere in crisi la ricezione delle valdostane che cercano di recuperare fino al 18 a 15. Poi sono i muri delle avversarie a spazzare via le illusioni di un recupero e a firmare il 25 a 17. Nel terzo parziale, l’Isil Almese parte forte 6 a 2. La Cogne non demorde, riportandosi in scia 8 a 5. Le ospiti provano a reggere il confronto fino al 15 a 12 poi servizio e attacchi delle padrone di casa scavano il solco 18 a 12. Le biancoblu riescono a riavvicinarsi fino al 21 a 16 prima di alzare bandiera bianca perdendo 25 a 17. Oggi, sabato 21 novembre, alle 21, la Cogne Aosta rende visita al Villafranca. La classifica: Tempocasa Rivalta 15 punti, Villafranca 12, Pino 11, Samone 10, Piossasco, Settimo e San Giorgio Chieri 9, Balamunt e Almese 8, Testona 7, Venaria 1, Cogne Aosta, Lapolismile e Volpiano 0.

Cogne Aosta: Hugonin, Bollon, Zaninetti, Giachino, Bonetti, Bosonin, Alberici, Croatto, Borre Pomat, Magri, Velazquez, Porceillon, Loka, All.: Carvallo Bustos.

Campionato valdostano Prima Divisione femminile

Nel campionato valdostano di Prima Divisione femminile domenica scorsa, 15 novembre, al PalaPeilaPressendo, la Cogne Aosta Blu ha piegato 3 a 0 (25/13, 25/10, 25/15) il Volley Grand Combin Orange. Domani, domenica 22 novembre, alle 18, a Gignod, il Volley Grand Combin Orange accoglierà l’Arcaden Pont Saint Martin e alle 21, sempre a Gignod, il Volley Grand Combin Black riceverà la Cogne Aosta Verde. La classifica: Cogne Aosta Blu e Csi Carrozzeria Tunnel 6 punti, Bigmat Csi, Cogne Aosta Verde, Volley Grand Combin Orange, Volley Grand Combin Black e Arcaden Pont Saint Martin 0.

Cogne Aosta Blu: Bollon, Bosonin, Hugonin, Croatto, Bonetti, Borre Pomat, Zaninetti, Magri, Alberici, Giachino, Velazquez, Porceillon, Loka. All.: Carvallo Bustos.

Volley Grand Combin Orange: Sartore, Berger, Blua, Zuncheddu, Gallino, Bal, Costa, Minetti, Proment, Carlin. All.: Bajo.

Campionato valdostano Under 19 femminile

Nel campionato valdostano Under 19 femminile, domenica scorsa, 15 novembre, a Gignod, il Volley Grand Combin Sicurtom Black ha superato 3 a 0 (25/8, 25/21, 25/16) la Cogne Aosta Rossa.

Lunedì 16 novembre, al PalaPeilaPressendo, la Cogne Aosta Verde ha ceduto 0 a 3 (5/25, 7/25, 3/25) nel derby con la Cogne Aosta Blu. Domani, domenica 22 novembre, alle 15, la Cogne Aosta Blu affronterà il Volley Grand Combin Sicurtom Black. La classifica: Cogne Aosta Blu, Sicurtom Black w Facchini White 3, Zanutta Orange, Cogne Aosta Rossa e Cogne Aosta Verde 0.

Volley Grand Combin Sicurtom Black: Sartore, Lucianaz, Civiero, Meligrana, Bottel, Pedà, Barberio E., Barberio A., Carnemolla, Della Valle, Riban. All.: Giuliani.

Cogne Aosta Blu: Matteotti A., Lika, Bollon, Bosonin, Hugonin, Bonetti, Borre Pomat, Zaninetti, Alberici, Marcoz, Giachino, Velazquez, Giovinazzo, Porceillon. All.: Carvallo Bustos.

Cogne Aosta Verde: La Spina, Mietti, Fadda, Casella, Donatelli, Roveyaz, Roveroni, Vona, Sella. All.: Blanchet.

Campionato valdostano Under 17 femminile

Nel campionato valdostano Under 17 femminile domenica scorsa, 15 novembre, a Saint-Vincent, il Csi Carrozzeria Tunnel si è arreso 1 a 3 (22/25, 17/25, 25/21, 23/25) alla Cogne Aosta Verde, a Gignod il Volley Grand Combin Orange ha piegato 3 a 0 (25/12, 25/7, 25/23) la Scuola di Pallavolo Aosta e al PalaPeilaPressendo la Cogne Aosta Blu ha vinto 3 a 0 (25/14, 25/18, 25/19) con il Bigmat Csi. Mercoledì prossimo, 25 novembre, alle 20, al PalaPeilaPressendo, la Scuola di Pallavolo Aosta scenderà in campo con l’Arcaden Pont Saint Martin. La classifica: Cogne Aosta Blu 9 punti, Grand Combin Orange, Grand Combin Black, Bigmat Csi Chatillon e Cogne Aosta Verde 3, Csi Carrozzeria Tunnel, Arcaden Pont Saint Martin e Scuola di Pallavolo Aosta 0.

Csi Carrozzeria Tunnel: Augimeri, Zecca, Turiano, Gallet, Mune, Treves, Chadel, Carlon, Juglair, Peaquin, Nolly, Fragale, Nada. All.: Duclair.

Cogne Aosta Verde: Bredy, Grolli, Koceku, Comé, Zanetti, Pieiller, Junod, Cargioli, Armand, Naiduwahandi, Cornaz, Principio, Scarfò. All.: Tamone.

Cogne Aosta Blu: Vasquez-Giuliano, Bollon, Croatto, Bonetti, Borre Pomat, Zaninetti, Magri, Alberici, Giachino, Velazquez, Maietti, Loka, Sella. All.: Carvallo Bustos.

Bigmat Csi: D’Herin, Di Bella, Lucà, Lucia, Marchi, Menegatti, Mus, Peaquin, Rollet, Vallino, Vittaz. All.: Vittone.

Volley Grand Combin Orange: Sartore, Blua, Zuncheddu, Gallino, Bal, Costa, Zenti, Pieiller, Minetti, Cannistrà, Fantone, Proment, Carlin. All.: Bajo.

Scuola di Pallavolo Aosta: Lazzaro, Praz, Lia, Tacchella, Chiono, Thomasset, Monticello, Valenti, Di Fresco, Edifizi, Livera, Mosca, Sposito. All.: Truffa.

Campionato valdostano Under 15 femminile

Nel campionato valdostano Under 15 femminile mercoledì scorso, 18 novembre, al PalaPeilaPressendo, la Cogne Aosta Rossa è caduta 0 a 3 (9/25, 10/25, 17/25) nel derby con la Cogne Aosta Blu.

Domani, domenica 22 novembre, sono in programma 4 partite. Si inizierà alle 9, al PalaPeilaPressendo, dove scenderanno in campo la Cogne Aosta Verde e il Volley Grand Combin Orange, alle 11, a Saint-Vincent, sarà la volta del Csi Carrozzeria Tunnel con l’Evançon, alle 15, a Gignod, giocheranno VolleyGrand Combin Black e Scuola di Pallavolo Aosta e alle 18.30 l’Arcaden Pont Saint Martin riceverà il Bigmat Csi. La classifica: Bigmat Csi e Volley Grand Combin12, ArcadenPont Saint Martin e Cogne Aosta Blu 8, Csi Carrozzeria Tunnel e Cogen Aosta Rossa 6, Volley Grand Combin Orange e Evançon 4, Scuola di Pallavolo Aosta e Cogne Aosta Verde 0.

Cogne Aosta Rossa: Borney, Giachino, Ambrogio, Bianco, Giallombardo, Armand E., Cugnach, Giordano, Quendoz, Centoz. All.: Matteotti .

Cogne Aosta Blu: Bredy, Grolli, Koceku, Comé, Zanetti, Pieiller, Junod, Cargioli M., Chiapello, Armand S., Cornaz, Principio, Cargioli G., Scarfò. All.: Carvallo Bustos.

Campionato valdostano Under 14 femminile

Nel campionato valdostano Under 14 femminile sabato scorso, 14 novembre, al PalaPeilaPressendo, la Cogne Aosta Verde si è inchinata 0 a 3 (6/25, 2/25, 14/25) al Volley Grand Combin. Domani, domenica 22 novembre, alle 15.30, a Chatillon, il Csi Bigmat ospieterà l’Arcaden Pont Saint Martin e lunedì prossimo, 23 novembre, alle 21, al PalaPeilaPressendo la Cogne Aosta Verde attenderà il VDA Generation Academy. La classifica: Grand Combin 9 punti, Cogne Aosta Blu 8, Fenusma 7, Bigmat Csi Chatillon 3, Arcaden Pont Saint Martin, VDA Generation Academy e Cogne Aosta Verde 0.

Cogne Aosta Verde: Kola, Giuliano, Giudice, Balti Touati, Marchesano, Budroni, Congedo, Cangemi, Liporace, Savoye, Damarco, Galloni, Sacchi.

Volley Grand Combin: Caputo, Giardina, Braga, Ratti, Bondaz, Giubrone, Muzi, Lucà, Musso A., Spagnolli, Radaele. All.: Musso W. .

Campionato valdostano Under 13 mista

Nel campionato valdostano Under 13 mista nel fine settimana si è disputato l’anticipo del terzo turno del girone A e la seconda giornata del girone B, con le classifiche che iniziano a definirsi. Venerdì scorso, 13 novembre, l’Arcaden Pont-Saint-Martin si è imposto in casa in rimonta, al tie break, 3 a 2 (15/25, 25/27, 25/21, 25/22, 15/10) contro il VDA Generation Academy Verde. Sabato 14, a Saint-Vincent, il CSI Carrozzeria Tunnel ha superato 3-0 (25/13, 25/16, 25/7) il Grand Combin. Sabato prossimo, 28 novembre, alle 15.30, a Saint-Vincent, si affronteranno Csi Carrozzeria Tunnel e Arcaden Pont Saint Martin.

Domenica15, nell’anticipo della terza giornata del girone A, a Châtillon, il Csi Pizzeria Da Vito ha ceduto 0-3 (11/25, 15/25, 8/25) all’Olimpia Aosta. Oggi, sabato 21, alle 15, a Chatillon il Bigmat Csi gioca con la VDA GenerationAcademy Gialla.

Classifica girone A: VDA Generation Academy Gialla 6 punti, Bigmat Csi Châtillon e Olimpia Aosta 3, Csi Pizzeria Da Vito e Fenusma 0.

Classifica girone B: Csi Carrozzeria Tunnel 6 punti, Arcaden Pont Saint Martin 5, VDA Generation Academy Verde 1, Grand Combin 0.

Pont-Saint-Martin: Jans, Pernechele, Raschia, Chiavenuto, Girod, Stela, Manuela Lallinaj, Mikela Lallinaj, Lori, Cretaz, Cheraz. Coach: Arizio.

VDA Academy Verde: Armand, Cerise, D’Allocco, De Maio, Faure Ragan, Malluquin, Preite, Raco, Timpano, Trionte, Desandré, Zampaglione. Coach: Modola.

Carrozzeria Tunnel: Fragale, Alyssia Perrin, Rollet, Alyssé Perrin, Darricou, Cataldo, Pession, Lakhdine, Chevrier. Coach: Vittone.

Grand Combin: Volpe, Pelleret, Nasso, Raffa, Sottile, Disalvo, Civiero, Paolella, Iannino, Ceccato, Aurora Strangis, Chiara Strangis, Ascia Berthod, Bazzani. Coach: Volget .

Csi Pizzeria Da Vito: Boidetti, Di Girolamo, Duroux, Fanheiro, Kaweckj, Loumassi, Emma Perret, Marie Perret, Pidincheddu, Servodidio. Coach: Cavalleri.

Olimpia: Riccardo Ianni, Mosca, Roveyaz, Bernagozzi, De Luca, Russo, Mechemache Statsenko, Terzia, Alladio, Watad, Bertazzolo, Congedo. Coach: Fabio Ianni.

Serie D maschile

Nel campionato di serie D maschile, sabato scorso, 14 novembre, tra le mura amiche del PalaPeilaPressendo, l’Olimpia si è arresa al tie-break 2 a 3 (14/25, 22/25, 25/21, 25/21, 12/15) alla corazzata Santhià. Nel primo set padroni di gara non riescono ad entrare in partita e il Santhià va regola i conti 14 a 25. Nel secondo parziale i vercellesi chiudono in volata sul 22 a 25. Nel terzo e nel quarto parziale l’Olimpia rimonta gli avversari e vince entrambi i set per 25 a 21. Al tie break, sul 12 a 13, l’arbitro fischia un fuori sull’attacco di Aosta. Le proteste portano all’espulsione dell’allenatore Pierdomenico Pileri e il Santhià ottiene la vittoria senza che venga giocato il match point. Oggi, sabato 21 novembre, alle 17, al PalaPeilaPressendo l’Olimpia riceve il Parella. La classifica: Novara e Altiora Verbania 14, Domodossola 13, Parella 10, Alto Canavese, Vercelli e Pivielle Cirié 8, Santhià, Gattinara e Gavi 6, Reba Volley e DGT Biella 4, San Rocco Novara 3, Olimpia 1.

Olimpia Aosta: Artosi, Cappelletti, Cavoretto, Custureri, Ferrani, Fusero, Griso, Simeone, Taraglio, Thiebat, Truffa, Bollon, Magnano, Aguzzi, Santi, Ruffier. All.: Pileri.

Under 19 maschile

Nel campionato piemontese Under 19 maschile lunedì scorso, 16 novembre, a Collegno, l’Artivolley ha alzato bandiera bianca 0 a 3 (15/25, 26/28, 22/25) con l’Olimpia Aosta. Dopo il turno di riposo gli aostani torneranno in campo lunedì 30 novembre, alle 21, in trasferta con il Montanaro. Classifica: Sant’Anna Nextstar Rossa 12, Pivielle 11, Olimpia Aosta 9, Montanaro 4, Artivolley 0.

Olimpia Aosta: Cavoretto, Thiebat, Taraglio, Griso, Ruffier, Ferrari, Truffa, Artosi. All.: Pileri.

Under 17 maschile

Nel campionato piemontese Under 17 maschile l’Olimpia Aosta, che questa settimana ha osservato il turno di riposo, giocherà di nuovo martedì prossimo, 24 novembre, alle 19.30, al PalaPeilaPressendo con il Basso Canavese. La classifica: Pivielle 11, Olimpia Aosta 10, Basso Canavese 6, Borgofranco 2, Montanaro 1.