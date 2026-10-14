Al “Trial del Diavolo” a Fénis tra 102 partecipanti vincono Jody Chapellu, Kevin Juglair e Alexis Piccot

FÉNIS (fc2) La grande famiglia del campionato amatori Asi Nord Ovest Piemonte-Liguria-Valle d’Aosta di trial si è ritrovata domenica scorsa, 4 ottobre, a Fénis per la settima edizione del “Trial del Diavolo” (10 zone da ripetere 2 volte) e per la sesta ed ultima prova del circuito che ha festeggiato a Tzantì de Bouva i 10 anni di vita. In 102 (93 domenica e 9 giovani sabato) hanno partecipato all’evento organizzato dal Motoclub Fénis guidato da Alberto Nicoletta e Paolo Cuignon con il supporto di Comune e Pro Loco. Sono state delle belle giornate di gare e poi tante premiazioni delle 11 categorie in competizione, oltre che del campionato con ricche estrazioni di premi a sorteggio.

I 2 nodi da sciogliere più interessanti erano per il campionato tra i più bravi (gli Expert su percorso più difficile, blu) tra il torinese di Noasca Ivan Mezzano e il giovane promettente di Doues Sebastien Poli del Valdigne, già vincitore a Bionaz, divisi da soli 4 punti e per gli Under 14 tra i compagni Jody Chapellu di Morgex e Stefan Perrier di Arvier a pari merito prima dell’ultima gara. Quindi a Fénis negli Expert Poli (6 podi in 6 gare con 1 successo, 4 secondi ed 1 terzo posto) si è portato in vantaggio su Mezzano (a cui bastava il secondo posto) per 7 penalità a 10 ma nella seconda tornata ha recuperato il pilota del Conca Verde Prarostino, conquistando il quarto successo e il quarto campionato con 18 penalità contro le 20 di Poli con quarto Elvis Chentre, quinto Anthony Stanca e sesto Mario Creux. Negli Under 14 Jody Chapellu ha vinto con 10 penalità, 5 in meno di Matteo Bonnin dell’Infernotto, quinto Jody Carlon e sesto Stefan Perrier (a 33 dopo una negativa ultima tornata).

Nelle altre categorie, tra gli Under 14 Pro terza affermazione di Kevin Juglair del Fénis con solo 9 penalità, negli Open terzo posto per Fabio Minuzzo del Fénis a 16 come il secondo Mauro Pianasso, dietro di 4 lunghezze a Bruno Bonansea del Conca Verde, nono Edoardo Agostino, tra le donne doppietta Conca Verde con Viola Aimar su Erica Mollar con terza con 60 penalità la giovane di Arnad del Fénis Maggie Colliard che alterna vittorie in mountain bike e trial. Poi negli Amatori veterani quinto Giorgio Cerana e ottavo Emanuele Moschini, negli Open Pro ottavo e nono posto per la coppia del Fénis Corrado Girardi e Paolo Cuignon, decimo Thierry Cheney, nei Clubman quinto e decimo per il Valdigne Joel Duclos e Valerio Glarey, nei Clubman Pro per il Fénis quinto Marco Colliard e nono Matteo Vacchiero. Sabato negli Under 10 era arrivata la seconda vittoria stagionale per il figlio d’arte di Fénis Alexis Piccot.

Nella classifica finale del campionato Asi Nord Ovest vittoria per l’under 14 Jody Chapellu con 109 punti, secondo Stefan Perrier a 99 e sesto Jody Carlon a 45, negli Expert secondo Sebastien Poli a 7 punti da Mezzano (103 a 110) e terzo Elvis Chentre a 71, quarto Anthony Stanca a 54 e settimo Mario Creux a 21, negli Under 14 Pro Kevin Juglair secondo con 105 a soli 4 punti da Francesco Borgogno del Daff Team, nei Clubman quarto Joel Duclos a 72 ed ottavo Valerio Glarey a 48, negli Open Pro quinto Corrado Girardi con 64 punti. Nelle moto storiche al secondo posto troviamo Fabio Minuzzo con 52 punti dietro a Luca Destro, ex Fénis ed ora Policesport recordman di vittorie con 21. Negli Open ha chiuso decimo sempre Fabio Minuzzo con 29 punti, negli Amatori veterani quarto Emanuele Moschini a 52, tra i Clubman Pro ottavo Thierry Cheney a 39 punti e nono Marco Colliard a 38. Nel femminile seconda Maggie Colliard con 45 dietro a Viola Aimar del Conca Verde. Tra le società ha vinto il Conca Verde davanti a Daff e Policesport con quarto il Valdigne e settimo il Fénis. A fine giornata è stato premiato e festeggiato dal Motoclub Fénis il patron storico del circuito Roberto Cavaglià.