AOSTA (mm4) Si è svolta mercoledì e giovedì scorsi, 7 e 8 ottobre, alla Snooker di Aosta la prima prova istituzionale di biliardo, specialità stecca, valida per le qualificazioni alle finali dei prossimi Campionati Italiani. Nella Terza categoria la vittoria è andata a Luca Rossi, giocatore della Bocciofila Saint-Vincent che in finale ha sconfitto 2 a 1 Rosario Zappia. In Seconda – la categoria più numerosa con 17 giocatori – i 2 gironi hanno registrato le affermazioni di Sergio Neri dello Snooker e di Fabio Fichera del Saint-Vincent, con secondi Roger Vegetti e Gino Ricciardi. Infine, in Prima successo per Giuseppe Arieta di Saint-Vincent nel confronto con Mauro Faggion, portacolori dello Snooker. Il prossimo appuntamento sarà domenica 18 ottobre per la prima prova regionale della specialità pool.
Qualificazioni alle finali dei prossimi Campionati Italiani
Biliardo, in Prima categoria successo per Giuseppe Arieta di Saint-Vincent
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