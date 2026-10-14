Biliardo, in Prima categoria successo per Giuseppe Arieta di Saint-Vincent

AOSTA (mm4) Si è svolta mercoledì e giovedì scorsi, 7 e 8 ottobre, alla Snooker di Aosta la prima prova istituzionale di biliardo, specialità stecca, valida per le qualificazioni alle finali dei prossimi Campionati Italiani. Nella Terza categoria la vittoria è andata a Luca Rossi, giocatore della Bocciofila Saint-Vincent che in finale ha sconfitto 2 a 1 Rosario Zappia. In Seconda – la categoria più numerosa con 17 giocatori – i 2 gironi hanno registrato le affermazioni di Sergio Neri dello Snooker e di Fabio Fichera del Saint-Vincent, con secondi Roger Vegetti e Gino Ricciardi. Infine, in Prima successo per Giuseppe Arieta di Saint-Vincent nel confronto con Mauro Faggion, portacolori dello Snooker. Il prossimo appuntamento sarà domenica 18 ottobre per la prima prova regionale della specialità pool.