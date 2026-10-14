Concluso il Rodeo Giovanile a Sarre. Primi André Bionaz ed Enea Gagliano

AOSTA (btb) A Sarre oggi, sabato 10, inizia con 50 iscritti l’Open di fine stagione che si concluderà domenica 25 ottobre e che segue di una settimana il Rodeo Giovanile d’Autunno di sabato e domenica scorsi, con 50 partecipanti nelle categorie under 10, 12, 14 e 16.

Tra i più piccoli è stato André Bionaz a vincere in finale 4/1 4/2 contro Guy Figliola, dopo che in semifinale quest’ultimo aveva sconfitto 4/1 4/0 Emilien Perrin e Bionaz aveva avuto ragione di Davide Mosca Marc al termine di 2 set equilibrati 4/3 4/2.

Negli under 12 ancora un successo per Enea Gagliano che in semifinale ha offerto spettacolo di fronte al milanese Federico Paesotto, superato solo al tiebreak del terzo set per 10/8 dopo 4/1 2/4. Più semplice la finale contro il padrone di casa Honoré Bethaz, chiuso con un netto 4/2 4/0. A sua volta Bethaz era stato protagonista di una bella semifinale contro il torinese Matteo Maccarone 4/2 1/4 e quindi 11/9.

Nel tabellone under 14 primo il tennista del Sarre Matteo Cerni in finale su Filippo Tacconi con un perentorio 4/0 4/1, dopo che nel turno precedente aveva avuto quale avversario Etienne Montegrandi sconfitto 4/1 4/2. Tacconi invece si era trovato di fronte il lanciato Nicolò Robba, arresosi solamente per 4/3 4/3.

Nell’under 16 femminile Claire Susanna e Chiara Perelli sono state protagoniste di una bella finale risoltasi al terzo set 10/7 dopo 3/4 4/0. Nel torneo maschile finale dominata da Oliviero Pretti con il doppio 4/0 su Francesco Miele, dopo le semifinali che li avevano visti vincere rispettivamente su Jacopo Blanc ed André Susanna.

A Torino il torneo under 14 ad Alessio Pettenon

Impresa per Alessio Pettenon del Tennis Chatillon/Saint-Vincent nel torneo disputato all’Indoor Tennis di Torino e conclusosi domenica scorsa, 4 ottobre, Nel tabellone under 14, fra ben 80 partecipanti, Pettenon, a soli 12 anni, ha dato una bellissima dimostrazione di gioco superando degli ottimi avversari: nel primo turno l’alessandrino Andrea Nannarone 6/3 7/5, nei quarti il torinese Leonardo Giors 6/1 6/1, in semifinale il campione piemontese under 12 Christian Dreon 4/6 6/3 10/5 e infine in finale Brando Scola del Nord Tennis Torino 7/6 6/1.