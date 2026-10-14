Rebatta, il Doues doma il Gressan in Prima categoria

BRISSOGNE (fri) La domenica delle finali della rebatta ha visto, lo scorso 4 ottobre a Brissogne, 2 sfide molto emozionanti decidere i titoli autunnali di Prima categoria e degli juniores.

Nel primo caso il Doues ha superato 1272 a 1254 il Gressan, che era avanti, anche se per 1 solo punto, dopo la 16esima mano, guidato dall’ennesima grande giornata di Davide Quendoz, straordinario con 282 punti, ben 14,1 di media. Nel Doues invece su altissimi livelli si sono espressi Mirko Marguerettaz a 274 e David Nex a 271.

Nel secondo caso, la finale degli juniores, il Doues ha sconfitto il favorito Chevrot 229 a 226. I granata campioni di primavera a metà gara erano in vantaggio di 9 punti. Decisiva l’ottava mano con il Doues che ha pareggiato, per poi mantenere il minimo vantaggio grazie all’affidabile cecchino Rhémy Vevey (67 punti), sostenuto dall’ottima seconda parte di Loic Baravex e dal finale eccellente di Noah Diemoz. Al Chevrot non è bastato il solito Stephane Munier, 64, visto che alcuni giocatori non hanno reso secondo le loro qualità.

Tornando ai seniores in Seconda categoria l’Ollomont ha dominato 1078 a 921 nei confronti del Valpelline. In Terza nelle 3 mani conclusive il Gignod ha beffato il Doues, recuperando da meno 22 e andando a vincere di 5 lunghezze, 808 a 803, grazie a un finale stratosferico di Simone Udali, 60 nelle ultime 6 mani, con finale per lui a 175, 3 in meno di Alain Diemoz a 178, mentre tra i verdi Lulzim Uka ha segnato 179.

Nella finale di Quarta il Cogne è stato superiore rispetto al Chevrot aggiudicandosi il titolo autunnale per 731 a 592. Protagonisti assoluti l’inossidabile Pietro Glarey a 191 e il temibile ex di turno Gianni Villanova a 174.

Infine in Quinta categoria il Pollein, che ha sempre condotto la gara, si è imposto 569 a 507 nei confronti del Bionaz, mettendo in evidenza 3 giocatori: Davide Gerard a 125, Roberto Benetti a 124 ed Ivano Maietti a 122. Tra i bionen ha brillato con 132 punti Edy Vermillon.