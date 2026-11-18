AOSTA (mm4) La Valle d’Aosta dell’equitazione giovanile ha preso parte alla 128esima edizione di Fieracavalli Verona, che si è conclusa domenica scorsa, 8 novembre. Nello specifico 4 binomi iscritti in 2 società valdostane, Cavallo e Natura e Sport Ippici Valdostani, hanno gareggiato nel padiglione della Federazione Italiana Sport Equestri, con eventi che hanno registrato oltre 30mila presenze in 4 giorni, impegnando 400 cavalli in 42 gare di salto ad ostacoli.

Per Cavallo e Natura, in sella a George BC, Lorenzo Rango ha chiuso al quinto posto il percorso B del Gran Premio delle Regioni Under 21 con ostacoli da 130, disputato domenica 8 novembre, con 4 penalità nella prima manche e un percorso netto nella seconda. Nel Trofeo Pony Equitatus H100, con 40 binomi al via, Anna Verrocchio De Sterlich ha montato Cowboy de la Roche, con nona piazza finale, mentre nella stessa gara non ha concluso Victoria Dimo su Emir en Verb onne.

Infine, per Sport Ippici Valdostani ha gareggiato Gregorio Vignanelli, in sella a Candy Liqueur, nel percorso A del Gran Premio delle Regioni Under 21 (ostacoli a 125), senza però prendere il via nella seconda manche. Vignanelli era reduce a ottobre dai Campionati Italiani Giovanili in Umbria, dove aveva vinto la seconda prova di precisione del Trofeo Junior H120.