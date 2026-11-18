AOSTA (fc2) Giorgia Collomb, carabiniera di La Thuile, è una delle 9 azzurre impegnate oggi – sabato 14 – alle 10 e alle 13 a Levi in Finlandia, sulla pista Black Levi realizzata con neve conservata, nel primo slalom speciale di Coppa del Mondo della nuova stagione. Come è tradizione in Lapponia per la vincitrice è in palio una renna. Per la 20enne valdostana è la 33esima gara di Coppa del Mondo, il 16esimo slalom con unico risultato tra le prime 30 il 16esimo posto di Killington negli Usa nel marzo 2024.

Sophie Mathiou e Tatum Bieler a Levi per la Coppa Europa

A Levi in Finlandia saranno da domani, domenica 15, Sophie Mathiou e Tatum Bieler con il gruppo di Coppa Europe che parteciperà sabato 22 e domenica 23 ai primi 2 slalom del circuito continentale sulla pista Black Levi.

In Colorado Benjamin Alliod e Guglielmo Bosca

Partono oggi, sabato, i 12 azzurri delle prove veloci alla volta di Copper Mountain nel Colorado dove sabato 28 si correrà il supergigante e domenica 29 il gigante e poi da giovedì 3 a sabato 5 dicembre a Beaver Creek per 2 discese e 1 supergigante. Tra loro figurano Benjamin Alliod e Guglielmo Bosca. Alliod alla quarta stagione in Coppa ha al suo attivo 38 gare di Coppa del Mondo, Bosca alla sesta vanta 85 gare e 1 podio.

Per il fondo prime gare Fis a Muonio in Finlandia: sesta Nadine Laurent

Con la sprint a tecnica classica di ieri, venerdì, la 10 km classica di oggi e la 10 skating di domani, domenica 15, con le gare Fis di Muonio si apre la stagione del fondo. In gara per l’Italia le valdostane Federica Cassol, Nadine Laurent e Virginia Cena assistite dai tecnici Francesca Baudin, Andrea Restano, François Ronc Cella e Marco Brocard. Alle competizioni la Federazione internazionale ha riammesso come atleti di paesi neutrali 4 russi: sono Dariya Nepryaeva, Natalia Terentieva, Sovelij Korostelev e fuori dalla nazionale Sergey Volkov. Non sembra invece ci siano possibilità di riammettere quest’anno il campionissimo russo Aleksander Bolshunov. Gli azzurri dopo 16 giorni di ritiro in Finlandia rientreranno lunedì 16. Da parte loro invece e per 1 settimana sino a domenica 8 si sono allenate con la Nazionale juniores a Santa Caterina Valfurva Claire Frutaz e Martina Bisson.

Quindi ieri, venerdì, a Muonio nella sprint classica Fis di apertura prestigioso sesto posto in finale Nadine Laurent nella gara vinta da Laura Gimmler con quarta Virginia De Martin. La poliziotta gressonara 16esima in qualifica, terza nei quarti e quarta in semifinale è stata ripescata come seconda lucky loser. Per 1 centesimo è uscita in semifinale Federica Cassol, 13esima in qualifica, seconda nei quarti e terza in semifinale, quarta e fuori nei quarti Virginia Cena, 18esima in qualifica.