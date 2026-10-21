Aline Léger: l’Europeo si ferma ai quarti

AOSTA (fri) La medaglia d’argento nella terna degli juniores di Simone Alfonsi è rimasto l’unico alloro dell’avventura valdostana ai Campionati Europei di pétanque di Loutraki in Grecia, visto che Aline Léger – dopo le gare delle under 23 – è stata schierata anche nel torneo femminile assoluto, ma l’Italia della terna si è fermata ai quarti contro la Spagna sabato scorso. Per la giovane azzurra di Saint-Christophe e le compagne Donatella Greco ed Eugenia Sibelli prima l’affermazione mattutina negli ottavi sulla Danimarca per 13 a 7, a seguire nel pomeriggio la sconfitta 10 a 13 contro il terzetto spagnolo, già impostosi nelle qualificazioni 13 a 12. Per la Spagna bronzo finale a fianco della Turchia, argento alla Francia e oro per il Belgio.

Torneo di Dronero, terzi Daniel De Glaudi e Matteo Dalle

A poche settimane dall’avvio della nuova stagione gli appassionati della pétanque si sono dati appuntamento nel torneo nazionale di Dronero. Oltre ai seniores, hanno preso parte all’importante rassegna cuneese 20 coppie giovanili, con terzo posto per la Bassa Valle di di Daniel De Glaudi e Matteo Dalle, battuta in semifinale 1 a 13 dai vincitori di casa Jeremi Molineri e Lorenzo Bergesio, impostisi di misura 13 a 12 contro i rivali della Buschese, Giosué Grosso e André Costanzo.

Guido Ducourtil, Gianni Pellissier e Paola Comé profeti nella gara a terne di Nus

A Nus 24 terne e 72 giocatori hanno preso parte sabato scorso alla gara a poules organizzata nel piazzale e sui campi del campo sportivo dalla Bocciofila Nus. Ad essere profeti in patria sono stati per il Nus l’ex campione italiano di bocce Guido Ducourtil, Gianni Pellissier e Paola Comé che in finale hanno sconfitto 13 a 6 il Le Carreau di Alex Laffranc, Antonio Zanini e Davide Laffranc. In semifinale i vincitori avevano superato 13 a 8 Federico Ghidinelli, Edoardo Barmasse e l’eporediese Maurizio Toscano, i finalisti invece per 13 a 7 erano riusciti a superare Paolo Contoz, Daniele Chadel e Marco Personnettaz.

Appuntamento a Chatillon oggi, sabato 17

Si gioca a coppie fisse e a poules oggi, sabato 17, al Bocciodromo comunale di Chatillon per “Avant le miel”. Ad organizzare dalle 13.30 sono Les Amis de Prosper. Le iscrizioni sono andate benissimo, con un tetto di 48 formazioni, impegnate su 16 campi, 8 esterni e 8 al coperto.