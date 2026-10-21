All’Emilia la “School Cup” di baseball5

AOSTA (btb) Giovedì 15 e ieri, venerdì 16 ottobre, Aosta ha ospitato la seconda edizione della “School Cup” di baseball5, manifestazione promozionale riservata alle scuole superiori, che ha visto sui campi di Tsambarlet confrontarsi 18 squadre di 16 regioni. Nel 2025 era stata la Basilicata ad aggiudicarsi la vittoria, invece ieri il successo è stato conquistato dall’Emilia Romagna, su Marche e Liguria. I migliori valdostani sono stati gli studenti dell’ITPR Corrado Gex di Aosta, settimi, proprio davanti a quelli del Liceo scientifico Edouard Bérard ottavi, con decimi i ragazzi del Liceo Regina Maria Adelaide.

Con la Nazionale in Francia Martina Ganili e Pierfrancesco Bernardi

Oggi e domani, sabato 17 e domenica 18, impegno per la Nazionale Youth che gioca a Vauréal in Francia un torneo in vista del Campionato Europeo di Policoro di novembre. Sono 2 i tecnici valdostani presenti, Maurizio Balla e Federico Monti, come pure 2 giocatori dei Bugs, Martina Ganili e Pierfrancesco Bernardi.