Da giovedì in testa Mirko Aymonod

GRESSAN (fri) Secondo giovedì di gare quello scorso, 15 ottobre, per il decimo “Trofeo Paolino Cottino”, abbinato alla terza edizione del “Trofeo Felice Truc” che la sezione Gressan-Cogne organizza per 4 serate al Palapalet, con prossimi appuntamenti alle 20.30 giovedì 22 e alle 19.30 venerdì 30 ottobre.

Nelle 3 partite a baraonda, con 44 iscritti, 7 giocatori hanno ottenuto i 3 successi oltre al punto di partecipazione, arrivando quindi a quota 7: primo Sandro Foretier con più 33 di differenza, secondo a più 26 Giorgio Favre, terzo a più 21 Paolo Henriod, quarto a più 20 Mirando Brulard, quinto a più 19 Alessandro Paris, sesto a più 17 Mirko Aymonod e settimo a più 12 Giuseppe Pastoret. A seguire con 5 punti ottavo a più 17 Stefano Bieller, nono a più 13 Cesare Edifizi, decimi a più 9 Elio Savioz, Ildo Brulard e Remo Pesenti.

Dopo i primi 2 appuntamenti al vertice con 14 troviamo Mirko Aymonod ed Alessandro Paris, rispettivamente più 56 e 34 di differenza, quindi a 12 sono terzo Sandro Foretier a 31, quarto Ildo Brulard a 30, quinto Valter Gaillard a 29, sesto Remo Stefanoli a 22 e settimo Mirando Brulard a 19.