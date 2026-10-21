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PALET, A GRESSAN IL “TROFEO COTTINO-TRUC”

Da giovedì in testa Mirko Aymonod

Redazione Pubblicato il

Ingrandisci la foto: I protagonisti di giovedì a Gressan con da sinistra Giuseppe Pastoret, Mirco Aymonod, Elio Savioz, Giorgio Favre, il vincitore Sandro Foretier, Paolo Henriod, Stefano Bieller davanti, Mirando Brulard, Alessandro Paris e Ildo Brulard
I protagonisti di giovedì a Gressan con da sinistra Giuseppe Pastoret, Mirco Aymonod, Elio Savioz, Giorgio Favre, il vincitore Sandro Foretier, Paolo Henriod, Stefano Bieller davanti, Mirando Brulard, Alessandro Paris e Ildo Brulard
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GRESSAN (fri) Secondo giovedì di gare quello scorso, 15 ottobre, per il decimo “Trofeo Paolino Cottino”, abbinato alla terza edizione del “Trofeo Felice Truc” che la sezione Gressan-Cogne organizza per 4 serate al Palapalet, con prossimi appuntamenti alle 20.30 giovedì 22 e alle 19.30 venerdì 30 ottobre.

Nelle 3 partite a baraonda, con 44 iscritti, 7 giocatori hanno ottenuto i 3 successi oltre al punto di partecipazione, arrivando quindi a quota 7: primo Sandro Foretier con più 33 di differenza, secondo a più 26 Giorgio Favre, terzo a più 21 Paolo Henriod, quarto a più 20 Mirando Brulard, quinto a più 19 Alessandro Paris, sesto a più 17 Mirko Aymonod e settimo a più 12 Giuseppe Pastoret. A seguire con 5 punti ottavo a più 17 Stefano Bieller, nono a più 13 Cesare Edifizi, decimi a più 9 Elio Savioz, Ildo Brulard e Remo Pesenti.

Dopo i primi 2 appuntamenti al vertice con 14 troviamo Mirko Aymonod ed Alessandro Paris, rispettivamente più 56 e 34 di differenza, quindi a 12 sono terzo Sandro Foretier a 31, quarto Ildo Brulard a 30, quinto Valter Gaillard a 29, sesto Remo Stefanoli a 22 e settimo Mirando Brulard a 19.

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