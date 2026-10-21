Calcio a 5, prende il via l’Under 19 femminile

AOSTA Marwane Nassiri spazza via l’Avis Isola: il marocchino segna 4 gol nel 5-2 dell’Aosta 511 agli astigiani nel campionato di serie A2 e conquista così la prima vittoria dopo le 2 sconfitte con cui aveva aperto il mese di ottobre (il 3-2 di Crema in campionato, e il 6-1 – con eliminazione – dall’Academy Torino nel secondo turno della Coppa della Divisione). Il giovane marocchino, già autore di una doppietta a Crema, ha segnato i 4 i gol tutti nel primo tempo. Piccolo ha completato il 5-1 della squadra di Tiago Calli approfittando di un errore avversario in impostazione. Allo scadere la seconda rete ospite per il 5-2 finale.

Oggi sabato 17 ottobre alle 17 partita in trasferta contro l’Altovicentino Futsal.

Under 19

Nella seconda giornata del campionato Under 19, l‘Aosta 511 si è imposta 16-2 contro il Castellamonte nella sfida giocata al Montfleury (già 3-0 dopo 3 minuti e al riposo avanti 8-0). Quarto posto in classifica (4 punti) dietro a Pregio Futsal, L84 Torino e Cdm Futsal tutte a 6 punti. Domani domenica 18 ottobre partita in trasferta contro i torinesi del Sermig, fanalino di coda.

Serie B femminile

Prima vittoria stagionale per l’Aosta 511 femminile, nella 2ª giornata del campionato di Serie B. Al Montfleury le aostane hanno vinto 8-1 sull’Ittiri Calcio, gol di Pierucci, Paonessa (2), Cerri, Rizzo (3), Muscarà. Domani domenica 18 ottobre trasferta contro l’Infinity Futsal Academy in provincia di Padova.

Serie C Femminile

Severa sconfitta 10-1 (primo tempo 5-1) per il Saint-Pierre lunedì scorso, 12 ottobre, nella partita contro il Santa Rita Futsal nel campionato regionale di serie C Femminile. Per le castellane il gol della bandiera è di Asia Orfano su una bella azione partita dal portiere.

Prossimo incontro al Palazzetto Sporting Grugliasco contro l’Atletico Taurinense.

Oggi sabato 17 alle 19 nella palestra di Aymavilles prende il via il campionato Under 19 con il derby Saint-Pierre-Aosta 511.