Fiolet, les finales d’automne. Saint-Oyen dalla A agli juniores

AOSTA (fri) La giornata autunnale delle finali di domenica scorsa, 11 ottobre, a Brissogne, ha visto sui campi regionali l’assegnazione degli ultimi titoli del 2026 al Saint-Oyen per la A, già vincitore in primavera, all’Etroubles per la B, sempre all’Etroubles ma con la squadra del villaggio di Echevennoz per la C, all’Avise nel derby femminile, al Charvensod negli juniores A rispetto al favorito Etroubles e al Saint-Oyen nei giovani B, autore di una prestazione di squadra rimarchevole per il punteggio record raggiunto.

Serie A

Prova sopra le righe per il Saint-Oyen con praticamente tutto il sestetto a quota 200 e nel Saint-Christophe molto bene Lorenzo Voltolin a 233, con i Marguerettaz, Giorgio a 214 e Loris a 210. Come in semifinale i cretoblen hanno dovuto sostituire Edi Chenal dopo una dozzina di mani e 5 bicche con Giacomo Plati. Dopo le prime 15 battute il divario era di 35 lunghezze, 596 a 561, aumentato nella seconda parte, malgrado il recupero finale del Saint-Christophe, che ha chiuso sotto di 73.

SAINT-OYEN-SAINT-CHRISTOPHE 1182-1109

Saint-Oyen: Margueret Gilles 213, Gemelli Simone 205, Pelliccioni Elvis 202, Clappey Julien 224, Mellé Nicola 198, Nex Laurent 221.

Saint-Christophe: Scarfò Carmelo 191, Voltolin Lorenzo 233, Chatel Edy 189, Chenal Edi 33/12 (Plati Giacomo 103/18), Marguerettaz Loris 210, Marguerettaz Giorgio 214.

Serie B

Il Charvensod dei 6 Comé, con Annie arrivata a 182, bravissima, ha patito la giornata sottotono di Remo e André, in parte compensata dai 204 punti di Roger. Dopo il quasi pareggio nella prima parte, con gli etroblen in ritardo di 4, 431 a 435, la gara è stata in equilibrio sino alla 21esima mano, con poi decisive 30esima e 31esima (doppio 8 sia per Aimé Perrin che per Joel Avoyer) a scavare il solco che Charvensod non è più riuscito a colmare.

ETROUBLES-CHARVENSOD 900-838

Etroubles: Millet Marco 182, Perrin Aimé 144, Marguerettaz Henry 104, Cerisey Ferruccio 151, Avoyer Joel 193, Pomat Corrado 179.

Charvensod: Comé Annie 182, Comé Roger 204, Comé Ivano 157, Comé Michel 151, Comé Remo 113, Comé André 53.

Serie C

La finale a 3 di C si è giocata sulle 20 mani e l’Echevennoz si è confermato da squadra favorita a squadra campione. Con Yannick Farinet a 144, malgrado un errore, compensato da un 10, sostenuto da Mael Farinet a 125 ed Ivo Letey a 113, gli etroblen hanno staccato di 69 il temuto Morgex di Nickolas Fragnelli, giocatore che è stato al di sotto dei suoi standard con 101 totali, meglio ha giocato Simone Zanini, a 105 e due 11. Lontano il Pollein, a causa dei tantissimi errori.

ECHEVENNOZ 592

Echevennoz: Letey Ivo 113, Farinet Mael 125, Alleyson Niccolò 88, Letey Andrea 85, Scalzo Matteo 61, Farinet Yannick 144.

MORGEX 523

Morgex: Fragnelli Nickolas 101, Fazio Davide 92, Villaz Bertrand 93, Demicheli Elia 72, Silvani Sebastien 67, Zanini Simone 105.

POLLEIN 361

Pollein: Celesia André 39, Lucianaz Alexis 90, Vierin Didier 53, Celesia Rhemy 41, Dalbard Gilles 68, Testolin Gilbert 70.

Femminile

Ci hanno pensato Elise Domaine a 98 e Alison Junod a 96 a portare al successo l’Avise IV nel derby che valeva l’autunnale, malgrado la grande giornata della “cugina” Myriam Clusaz a 95, ben aiutata dal 50 di Coralie Vaudan. Gara comunque in sostanziale equilibrio, con la IV avanti 166 a 154 al giro di boa delle 15 mani, e migliore serie conclusiva per le vincitrici, soprattutto grazie a Alison Junod.

AVISE III-AVISE IV 299-326

Avise III: Denarier Nicole 71, Blanc Nadine 42, Clusaz Myriam 95, Franzini Alessia 27, Junod Denise 48, Martinod Annalisa 24.

Avise IV: Domaine Elise 98, Bullio Noelie 58, Junod Alison 96, Junod Axelle 33, Vaudan Coralie 50, Martinod Romina 18.

Juniores A

Finale sottotono per l’Etroubles contro le ragazze terribili di Charvensod, che già nelle prime 10 mani si erano portate avanti di 50 punti, 304 a 254, con 84 per Corinne Comé, un 11 e due 10. La squadra mista dell’envers nella seconda parte ha ancora incrementato mentre gli etroblen hanno continuato a sbagliare tanto, fatta eccezione per Julien Jacquemet e Gael De Francesch. Nel Charvensod oltre al 162 finale della Comé, brava anche Elena Galloni a 86, con in famiglia i 103 di Davide, quindi a 73 Olivier Centoz.

ETROUBLES-SAINT-CHARVENSOD 465-583

Etroubles: Ruffier Etienne 67/14 (Fruttaz Martin 0/6), Rosset Jonas 33/14, Cheillon Mathieu 58, Jacquemet Julien 71, De Francesch Gael 81, Mestieri Gabriele 59, Ruffier Raphael 105. Marguerettaz Henri 70, Perrin Aimé 139, Bich Alexis 188.

Charvensod: Bal Charlotte 37, Bollon Mael 103, Galloni Elena 86, Mainardi Davide 44, Centoz Olivier 73, Galloni Davide 103, Comé Corinne 162.

Juniores B

Il Saint-Oyen ha giocato un match da 542 punti, score veramente eccellente, contro cui nulla hanno potuto i ragazzi di La Salle. Straordinarie le prove di Federico Bottazzi a 162 e Stephane Munier a 154, che si è così consolato della sconfitta con Chevrot nella finale autunnale della rebatta. Sopra 100 anche Vincent Jacquin e per i salerein bravo Nathan Perrone a 76.

SAINT-OYEN-LA SALLE III 542-176

Saint-Oyen: Jacquin Vincent 104, Marguerettaz Mathieu 12/10 (Jacquemet Sebastien 8/10), Bottazzi Federico 162, Sacchetto Philippe 41, Munier Stephane 154, Munier Marcel 38, Torelli Riccardo 6/10 (Grazioli Thomas 8/10).

La Salle III: Perrone Nathan 76, Chanoine Dominik 0/10 (Bizel Alessandro 12/10), Rocher Theo 19, Trento Gilbert 27, Marchetto Alex 2/10 (Charrey Eveline 5/10), Charrey Clémy 12, Verney Didier 4/10 (Belfrond Adam 20/10).