Kart: il gran finale ha stabilito i campioni regionali del 2026

AOSTA (btb) Si è conclusa domenica scorsa, 11 ottobre, sul circuito piemontese di Nizza Monferrato la seconda spettacolare edizione del “Rental Xperience Championship”, il campionato di kart ufficiale della Valle d’Aosta targato La Quercia 58. Dopo una stagione ricca di emozioni che ha visto i migliori talenti valdostani darsi battaglia sui principali tracciati del nord Italia, l’ultimo round ha regalato colpi di scena e un bello spettacolo dal primo all’ultimo metro.

In particolare nella Sprint Race il finale è stato entusiasmante, con il trionfo di David Tomas, giovane talento del motociclismo, che ha piazzato 2 sorpassi millimetrici proprio all’ultimo giro che gli sono valsi una vittoria memorabile. Nella Main Race invece Laurent Nolly, autore di una condotta di gara magistrale, con un’uscita anzitempo al pit out è incorso in una penalità che lo ha privato del successo. A cogliere l’opportunità è stato uno scatenato Tobia David, che ha fatto segnare anche il giro più veloce, andando a vincere davanti al compagno di squadra David Tomas e al neo-campione regionale Alessandro Carestia, terzo.

Pertanto per il campionato il titolo è stato conquistato da Alessandro Carestia, qualificato insieme agli altri migliori 14 per la prestigiosa Finale Nazionale ASI RKC Sprint 2027. Carestia ha totalizzato 315 punti, poi secondo a 261 Carmelo Bonarrivo e terzo a 241 Tobia David, seguono quarto Vladimir Cuneaz a 239, quinto Laurent Nolly a 227, sesto David Tomas a 161, settimo Roberto Zema a 153, ottavo Mathieu Milliery a 146, nono Emanuele Pionna a 136, decimo Alberto Cerise a 130, 11esimo Matteo Boccarella a 117, 12esimo Simone Masoni a 103, 13esimo Andres Tomas a 101, 14esimo Paolo Robbin Preillan a 87 e 15esimo Alessandro Corsetti a 80.

Una delle grandi chiavi del successo e della versatilità del “Rental Xperience Championship”sta nella sua formula: ogni pilota è associato a una scuderia. Durante l’anno i protagonisti non hanno corso solo per la gloria individuale, ma hanno dovuto pianificare la strategia per raccogliere punti pesanti per il proprio team. Pertanto le prime 3 squadre hanno staccato ufficialmente il pass per la Finale Nazionale Endurance 3H RKC ASI 2027. Al primo posto il team Audi con 635 punti composto da Vladimir Cuneaz ed Alessandro Carestia, al secondo la formazione McLaren con 455 formata da Roberto Zema, David Tomas e Tobia David, al terzo la squadra Cadillac di Laurent Nolly, Simone Masoni e Matteo Boccarella con 345 punti.

“Il nostro intento – dice il presidente di La Quercia 58 Andres Tomas – è quello di fare di questo campionato prima di tutto una palestra, un allenamento fondamentale per arrivare pronti alle finali nazionali. Certo, il vincitore ci deve essere, ci mancherebbe, serve sempre un punto di riferimento da rincorrere: quest’anno Alessandro Carestia è stato indubbiamente il migliore. La cosa che mi rende più orgoglioso, però, è vedere quante nuove leve stiano arrivando alle sue spalle, quanti vincitori diversi abbiamo avuto e come le differenze tra tutti si stiano assottigliando.”