Rugby: per lo Stade da Rovato parte la seconda stagione di A

SARRE (btb) Dopo la rinuncia del Verona i bresciani del Rugby Rovato sono stati ripescati in serie A2. Saranno loro gli avversari dello Stade Valdôtain domani, domenica 18 ottobre, nel primo turno del nuovo campionato, il secondo di fila nella categoria per la formazione giallonera. Si giocherà alle 15.30 a Rovato e per lo Stade (ultimo la scorsa stagione, ma senza retrocessioni) il test è importante contro una neopromossa per conquistare subito dei punti importanti. “Al di là del risultato – dichiara alla vigilia l’allenatore Luis Otaño – vogliamo vedere una squadra unita, organizzata e capace di affrontare ogni momento della partita con intensità, fiducia e spirito di sacrificio. L’obiettivo è crescere insieme, consolidare i nostri principi di gioco e costruire le basi per essere sempre più competitivi, partita dopo partita.”

Lo Stade si presenta all’esordio della nuova avventura in A2 con parecchi rinforzi, a cominciare da Julien Valleise, il pilone di Arnad la scorsa stagione in Irlanda, dopo 5 anni passati al Cus Torino nella massima categoria. L’altro nuovo pilone è l’argentino Sair Movane, come è argentino il mediano d’apertura Evaristo Arrias Ticara. Per guidare dal campo la squadra è stato chiamato l’esperto Tommaso Boni, trequarti già capitano delle Zebre Parma, 11 presenze con la Nazionale italiana (proprio 10 anni fa la sua famosa meta agli All Blacks a Roma) poi l’esperienza negli Stati Uniti, nella Major League con gli Old Glory di Washington e pure con la Nazionale stelle e striscie.

Il primo appuntamento a Sarre per lo Stade Valdôtain è previsto domenica prossima, 25 ottobre, alle 14.30 con avversario il Rugby Milano, che domani accoglierà il Cus Genova.

Attività giovanile

Saltata l’amichevole di sabato scorso con il Moncalieri, prima giornata di campionato per l’Under 18, con la fase di qualificazione, e l’esordio dello Stade Ivrea domani, domenica 18, a Biella alle 11.30 sul campo dei lanieri.

Per l’under 16 la terza giornata parte del campionato piemontese ha visto sabato scorso la prevedibile sconfitta con la capolista Biella per 83 a 14.

Invece nel primo turno della fase di qualificazione degli under 14 lo Stade ha ospitato sabato 10 a Sarre l’Ivrea, dando vita a un confronto spettacolare ed equilibrato, conclusosi a favore degli eporediesi 50 a 48. Per i locali allenati da Facundo Noval e Clayton Manga hanno giocato Aaron Bottel, Nathan Brunet, Antonio Castagnino, Aaron Duroux, Danny Gerbelle, Niccolò Paolini, Gabriel Leuci, Gabriele Ponzetta, Sean Solera, Francesco Pronesti, Mathias Salto, Zeno Fusetti e Federico Pogliotti.

Propaganda e under 12 a Volpiano e Settimo Torinese

Sabato 10 a Volpiano i giovani leoni del Propaganda – categorie under 6, 8 e 10 – hanno preso parte a un concentramento in contemporanea con Settimo Torinese dove ha giocato la sola under 12.

Hanno partecipato alle 2 manifestazioni per gli under 6 Liam Togni, Tiziano Tomagra ed Ilario Tomagra con Nicole Borney, per gli under 8 Tommaso Albace, Alessio Bredy, Cecilia Della Marra, Björn Duroux, Federico Furfaro, Sophie Vigon, Leonardo Togni, Leonardo Stella, Leonardo Sergi, Federico Fittipaldi, Francesco Saeed Vio e le allenatrici Alizée Ronc e Letizia Pitari, per gli under 10 Mattia De Santis, Raffaele Di Marco, Raul Petreanu, Javier Ramolivaz, Nicholas Vigon, Gabriel Villa, Simone Stella, Giulio Tomagra, Ludovico Soreca, Damiano Vuillermoz, Simone Magurno, Santiago Filippone, Ettore Malacarne Gentile, Edoardo Nocerino e Matteo Parra con gli allenatori Alessio Truscelli e Tony Ponzetta, per gli under 12 Kevin Atzori, Rayan Ceccolini, Laurent Curtaz, Dylan Duroux, Ismael Valley, Gabriele Ponzetta, Dominic Furfaro, Lorenzo Parra, Andrea Foti, Alfredo De Janossi e Jacopo Paolini con i tecnici Max Lodi ed Emanuela Benzi.