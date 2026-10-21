Tsan: domenica a Domianaz la finale sorpresa tra Montjovet e Chatillon, eliminato il Verrayes

AOSTA (fc2) Non sono mancati i colpi di scena ed i grandi numeri (13 buone per Denis Peaquin e Stefan Navillod, 1304 metri per Denis Peaquin, 125 di media per Manuel Brunod) nel penultimo fine settimana dello tsan che ha assegnato il trofeo autunnale al Verrayes II in B, agli juniores A del Fenus e al Challand-Saint-Victor in C e tra gli juniores B.

Oggi, sabato 17, alle 11.30 a Verrayes è in programma la finale di A2 tra Saint-Anselme e Brisma (pertse ai giocatori della Val d’Ayas e arbitri Nadir Varisellaz e Luca D’Amico, coppia di ferro di Saint-Victor), mentre alle 13.30 a Nus si assegna l’autunnale delle donne tra Fenus e Challand-Saint-Anselme (pertse Fenus e arbitro Germano Bredy di Saint-Christophe).

Domani, domenica 18, alle 11.30 a Domianaz di Chatillon sarà la finalissima di A1 del 72esimo Trofeo Autunnale tra i locali del Chatillon e il Montjovet, le uniche 2 squadre che hanno perso 1 sola partita. Chatillon poserà la pertse, tornerà ad arbitrare la finale Luciano Michelet di Verrayes, assistito in pertse da Gilles Vacquin di Brusson e segnalinee Davide Carrel di Valtournenche. Seguiranno le premiazioni delle prime 2 di ogni torneo e di tutte le 11 squadre juniores.

Queste le squadre che scenderanno in campo a Domianaz:

CHATILLON: Jean Michel Rigollet presidente 7/511 (7 tsachà su 9), Fabio Herin 8/640 (5), Stefan Navillod 22/2083, Christian Dujany 1/94 (1), Gael Todescato 19/1841, Didier Daricou 18/1589, Jody Vittaz 6/380, Thierry Almici 13/850 (7), Simone Ducly 18/1476, Mattia Dujany capitano 7/436, Laurent Vittaz 19/1882, Manuel Brunod 17/1922, Gilles Roux 9/740 (7), Christian Dufour 13/811 (4), Axel Navillod 2/174 (2).

MONTJOVET: Nicholas Dallod 8/202 (5 su 9 tsachà), Jean Paul Priod 11/883, Julien Treves 15/1011, Xavier Almici 11/939, Luca Carlon 9/642 (8), Riccardo Brusa 18/953 (7), Denis Peaquin 27/2695, Jeil Peaquin 15/1412, David Priod 10/842, René Priod capitano 15/1316, Remy Peaquin 14/1279, Joel Brunod 15/1183, Gerard Treves 11/926 (7) e Diego Treves – (1).

Le semifinali

Tornando a domenica scorsa, in serie A1 per 658 metri il Montjovet, primo dopo il girone, ha sconfitto in semifinale la grande favorita e campione primaverile Verrayes, non in giornata di grazia nella ricezione, 46 buone a 36, con i vincitori che nella prima tsachà hanno piazzato 21 buone diventate 1729 metri, 348 in più dei verrayon che con 15 ne hanno realizzati 1381, poi 25 buone e 2066 metri per il Montjovet, 21 e 1756 per il Verrayes.

Il vero protagonista della sfida è stato Denis Peaquin che – a 21 anni domenica – potrebbe diventare con 3 buone e 102 metri il migliore del torneo in entrambe le statistiche. Nella semifinale Peaquin ha posato 13 buone e realizzato 1303 metri (secondo miglior punteggio stagionale dopo i 1307 di Denis Perrin). Molto bravi anche René Priod e Jeil Peaquin che con 5 paletou hanno realizzato 510 e 507 metri. Per il Verrayes 7 buone e 743 metri di capitan Didier Colombin, 8 e 686 per Christian Perron.

Nell’altra semifinale il Chatillon in giornata di grazia ha vinto alla grande contro un Chambave irriconoscibile nella difesa in campo e con un Denis Perrin acciaccato, che si farà operare al ginocchio nelle prossime settimane. Così è finita con i castiglionesi avanti per 2400 metri non andando oltre i 5000 solo per 40 metri di penalità di servizio. La squadra che domani, domenica, giocherà in casa per campo scelto prima dell’inizio del torneo ha posato nella prima parte 25 buone con 2481 metri, 876 in più contro le 19 e 1605 del Chambave, poi 28 e 2547 nella seconda e solo 12 e 993 per gli sconfitti, che per 157 metri hanno evitato la sconfitta dopo 1 sola tsachà. Nel Chatillon protagonisti sono stati Stefan Navillod con 13 buone (record stagionale come Denis Peaquin e Riccardo Brusa) e 1279 metri, 7 e 702 di Gael Todescato con un grande Manuel Brunod che, con 4 paletou e 502 metri, ha realizzato con 125 la media di partita più alta della stagione. Per Chambave i più “produttivi” sono risultati René Chatrian 8 buone e 677 e Michel Alliod 6 e 569.

A livello statistico prima della finale come buone Denis Perrin a 30 precede Davide Petey a 29 e Denis Peaquin a 27, come metri Denis Perrin con 2797 è davanti a Denis Peaquin a 2695 e Davide Petey a 2346, come media Manuel Brunod è a 113, Didier Colombin a 100, Denis Peaquin e Laurent Vittaz a 99. Tra le squadre Verrayes in 10 tsachà ha posato 212 buone, 193 Chambave e con 1 tsachà in meno 181 Montjovet, 179 Chatillon e con 2 in meno 90 Saint-Vincent. Da sottolineare che in 9 tsachà tra le finaliste il Chatillon ha realizzato 15199 metri e il Montjovet 11484.

In A 2 la finale Challand-Saint-Anselme-Brisma

Il Challand ha superato il Montjovet II per 120 metri dopo essere stato in svantaggio dopo la tsachà iniziale di 137 (Montjovet II 27 buone e 1760 e Challand 24 e 1603) poi nella seconda ha piazzato 13 buone e 866 metri contro le 15 e 569 del Montjovet, sconfitto nonostante le 5 buone in più (42 a 37) comunque protagonista della più bella prestazione della stagione. In evidenza Fabrizio Perret con 9 e 689 metri e Alberto Gaspard con 6 e 611, tra i rossoblu Samuel Gens 7 e 558.

Il Brisma ha invece eliminato il Valtournenche per 1268 metri con 56 buone a 37 con i votornen avanti di 473 a metà gara e poi solo 7 buone e 600 metri nella seconda contro le 28 e 2481 della squadra di Brissogne e Saint-Marcel. Bravi Mirco Messelod con 9 buone e 881 e Thierry Rosset con 9 e 868, tra i gialli Luca Perron con 11 e 740.

Serie B

Per la terza volta nella storia il Verrayes II ha conquistato il trofeo autunnale, dopo il 2003 e il 2021. La squadra basata su titolati campioni come Ildo Petey, Diego Foudon, Claudio Colombin e Elvis Meynet e giovani interessanti come Henri Nossein, Nadir Colombin e Etienne Meynet si è imposta sul Pollein (3 buone e 261 di André “Cobra” Joux) per 833, metri realizzando in 4 partite e 7 tsachà 12810 metri, con 35 buone a 18 per i verrayon, delle quali 7 e 392 metri di Henri Nossein.

Per Verrayes la formazione autunnale vincente è formata da Mathias Engaz, Thomas Perrin, Louis Perrin, Nicholas Perrin, Ildo Petey, David Barailler, Elvis Meynet, Etienne Meynet, Henri Nossein, il capitano Daniel Timpano, Alessandro Timpano, Diego Foudon, Mathieu Foudon, Nadir Colombin, Claudio Colombin e Moreno Berga.

Serie C

La favoritissima e imbattuta Montjovet IV, malgrado Giampaolo Lini e le sue 9 buone (624 metri), è stata sconfitta dal Challand-Saint-Victor di Marco Masiero, 656 con 10 paletou, al primo successo di categoria per 126 metri con 2 buone in più. 50 a 48.

A conquistare il titolo della C per Saint-Victor sono stati Simone Theodule, Rudy Chapellu, Simone Violetta, Luca D’Amico, Christophe De La Pierre, Hervé Marquiand, Marco Pasqualon, Samuele Yeuillaz, Celine Darbaz, Cedric Perret, Lorenzo Dufour (capitano), Nadir Varisellaz, Alice Varisellaz, Luigi Bich, Paolo Collé, Marco Masero, Edy Masiero e Stefano Pace.

Femminile

La finale sarà Challand-Saint-Anselme-Fenus, le 2 squadre migliori. Il Fenus ha superato di misura di 46 metri il Saint-Vincent (6 buone in più, 29 a 23, e avanti di 195 a metà partita) mentre il Challand, con 5 buone e 308 metri Isabelle Grosjacques, si è imposto per la seconda volta in autunno sul Montjovet rivelazione (6 buone e 334 Alessia Vout), sotto di 301 ma di soli 68 metri dopo 1 tsachà.

Juniores

Dopo avere vinto il primo scudetto, con 16 affermazioni in 17 incontri, il Fenus di capitan Emanuel Piccot, con 5 buone e 401 metri Joel Nicoletta, ha chiuso in bellezza con una convincente prestazione, soprattutto in campo, surclassando il Verrayes di 784 metri, 33 buone a 19. Il Fenus nella seconda tsachà ha concesso solo 4 buone alla corazzata Verrayes legittimando una supremazia stagionale.

Il Quart si è preso la finale per il terzo posto per 512 metri sul Montjovet, che ha avuto 6 buone e 329 punti da Filippo Treves.

La formazione del Fenus che ha conquistato il primo posto giovanile è composta da Alexis Piccot, Clement Piccot, Yvette Piccot, Cedric Piccot, Maelle Piccot, Germain Vial, Simon Lombard, Joel Nicoletta, Denis Ducly, Alessandro Chabloz, Ryan Chabloz, Xavier Perrin, Vincent Mosquet, Thierry Thuegaz, Heidi Theodule, Gabriel Desandré, Emeric Vittaz, Sebastien Vittaz, Yannick Vittaz, Xavier Vout e Kjetill Brunod, con capitano Emanuel Piccot.

Nel torneo B, il Challand-Saint-Victor delle 5 buone e dei 331 metri di Marc Burgay ha ottenuto il titolo e il “Trofeo Dario Barrailler” per 142 lunghezze sul Pollein, terzo il Chambave con 533 metri sul Brisma. La squadra vincente del Saint-Victor è formata da Henri Gaspard, Alice Varisellaz, Benjamin Revil, Joel Merlet, Remy Merlet, Marc Burgay, Neal Pace, Lucas Gervasoni, Cedric Perret, Erik Dufour, Lorenzo Dufour, Alex Nicolet, Hendric Nicolet, Thomas Dujany, Loic Juglair, Simone Pinet, Emanuele Cerutti, capitani Luca D’amico e Nadir Varisellaz.