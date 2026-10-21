Appiano-Aosta scontro diretto per le zone alte della classifica

AOSTA (btb) L’Aosta ha recuperato energie ed è rimasta a guardare nell’ultimo turno del torneo di serie B dell’Italian Hockey League che ha visto la perentoria vittoria per 7 a 0 del Caldaro sul ghiaccio trentino di Pergine, ora capolista solitario con 5 successi di fila, davanti ai Gladiators ugualmente imbattuti ma con 4 affermazioni. Alle spalle della coppia di testa sono il Fassa e l’Appiano, dopo lo scontro diretto che 7 giorni fa ha registrato il 3 a 0 a favore dei trentini, mentre gli altoatesini oggi – sabato 17 – alle 19 attendono proprio l’Aosta nel big match della sesta giornata.

Intanto, giovedì 15 ottobre è iniziata la 31esima Coppa Italia, con i primi 3 incontri, ai quali seguirà un secondo turno giovedì 22. L’Hockey Aosta, in base alla classifica della scorsa stagione, è già qualificato per i quarti che si giocheranno il 12 e il 19 novembre.

Under 19, domenica a Brunico

L’Aosta Pinerolo tornerà sul ghiaccio domani, domenica 18, alle 18.15 a Brunico nel sesto turno ospite del Pustertal. Nel girone A i Gladiators con 3 vittorie e 1 sconfitta sono quinti, mentre gli altotesini hanno vinto 1 sola volta.

Under 16, ad Aosta vince il Fiemme/Fassa

L’Aosta nel quinto turno del girone B non è riuscita a fermare la marcia del Fiemme/Fassa, imbattuto e capolista che 7 giorni fa al Palaghiaccio è passato per 5 a 3, al termine di un match ben giocato dai locali sino al secondo drittel. In vantaggio al 6’ con Simone Minniti i locali sono stati raggiunti dopo poco più di 1 minuto, per poi raddoppiare con il solito Xavier Rosset (decimo gol) trascorsi 19 secondi dall’inizio del secondo tempo. Al 24’ il pareggio dei trentini che sono andati ancora a segno al 45’, 49’ e 56’, con terza marcatura aostana nel finale con il nono centro stagionale di Minniti al 57’.

Under 14, passa il Vipiteno

Niente da fare per l’Aosta anche nel quarto turno del gruppo C dell’Under 14. Il Vipiteno, imbattuto, domenica scorsa ha vinto per 7 a 0 a Tsambarlet.