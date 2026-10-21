Regionali, derby Charvensod-River Plaine in under 18 e in under 16. Provinciali, Aygreville-Grand Paradis in Under 15

AOSTA Nei Regionali in Under 18 River Plaine-Nichelino 0-2 e Barcanova-Charvensod 3-1 di Didier Fosson il gol della bandiera. Domani domenica 18 il derby Charvensod-River Plaine.

In Under 17 Mappanese-Aygreville 3-1 rete di Alexis Turcotti, domenica 18 Aygreville-Rebaudengo.

Under 16: Caselette-Aygreville 1-3 a segno Diego Baleste, Ergi Vata e André Brazzale, Charvensod-Rosta 1-4 il solito Christian Cosmai e Carrara-River Plaine 1-2 gol di Adam Mabchour e Leon Orsieres. Oggi sabato 17 Aygreville-Rivarolese e il derby River Plaine-Charvensod.

In Under 15 Charvensod-Banchette 4-5, per i gialloblu di Violante prima sconfitta e reti di Christian Cosmai (doppietta), Daniel Falleti e Federico Sorace. Domenica 18 Paradiso-Charvenso.

Infine nelle qualificazioni Under 14 River Plaine-Grand Combin 1-0 rete di Simone Mantasia con la qualificazione ai Regionali del River, nell’altro girone valdostano Grand Paradis-Aygreville 2-7 e Aosta 511-Charvensod 5-11 e la qualificazione ai Regionali dello Charvensod.

I Provinciali

Nel campionato Under 19 Aygreville-Saint-Vincent Châtillon 7-0 (Mattia Luche 3, Edoardo Mazzola, Guido Vittorio De Paola, Damian Bullari e Luca Cappelletti), Banchette-Charvensod 0-2 (Matteo Patrizio e Eloy Cappellari), Cgc Aosta-Ponderano 2-1 (Youness Fannan e Andrea Nicoletti), Strambinese-Grand Paradis 6-0 e Torri Biellesi-Saint-Christophe 0-3 (Simone Marten Perolino, Amir Laabid El Bagari e Mauro Bellomo). Oggi sabato 17 Saint-Christophe-Aygreville, Grand Paradis-Torri Biellesi, Saint-Vincent Châtillon-FG Vilianensis, Charvensod-Strambinese e Castellamonte-Cgc Aosta.

In Under 17 Aosta 511-Quincitava 1-6 di Samuel Ligato il gol della bandiera, Druentina-Grand Paradis 1-2 doppietta di Giorgio Pozzolini e Saint-Christophe-Caselle 2-5 reti di Luca Lenta e Sebastian Roux. Domani domenica 18 Druentina-Aosta 511, Grand Paradis-Settimo e Caselette-Saint-Christophe.

In Under 16 Fiano Plus-Saint-Vincent Châtillon 1-2 per i termali reti di Ouadie Bouzadi e Joseph Ndiaye su rigore, Grand Combin-Banchette 2-0 in gol Luca Dessimone e Jacopo Celesia. Oggi sabato 17 Bosconerese-Grand Combin, domani domenica 18 Saint-Vincent Châtillon-Ciriè.

Infine Under 15: Grand Paradis-Quincitava 1-4 gol di André Samuel Belley Fognier per i valdostani, di Francesco Buat, Sebastiano Buat e doppietta di Matteo Cona per il Quincitava, Aygreville-Aosta 511 5-3 (Mattia Magretti 3, Emanuele Altomare e Samuele Cantore per l’Aygreville; Edoardo Zampaglione, Andrea Pistola e Roberto Prola per l’Aosta), Pont Donnas-Chivasso 0-4, River Plaine-Valchiusella 0-1 e Sporting Issogne-Saint-Christophe 2-1 Matteo Corigliano e Alberto Heresaz per l’Issogne e Alex Rosset per il Saint-Christophe. Domani domenica 18 derby Aygreville-Grand Paradis, Bosconerese-Sporting Issogne, Saint-Christophe-Rier Plaine e Valchiusella-Pont Donnas.