AOSTA (btb) La Federazione Italiana Sport Equestri ha ufficializzato la composizione della prima lista dei binomi azzurri in vista dei Campionati Mondiali di endurance in programma sabato 19 dicembre a Butheeb, negli Emirati Arabi Uniti. Nell’elenco dei 10 atleti figura Martina Pisano con il suo Monello Alfabia della società Equi. Libres du Mont Blanc di La Salle. Nelle prossime settimane la FISE dovrà decidere quali 5 suoi portacolori rappresenteranno la squadra italiana. “Dopo tanti anni di sacrifici, lavoro e passione, essere arrivata fin qui insieme al mio cavallo del cuore, Monello Alfabia, è una soddisfazione immensa. È un risultato che ripaga di tutta la fatica, delle rinunce e dell’impegno che abbiamo messo in questi anni. – commenta la giovane amazzone Martina Pisano – Da lunedì 9 novembre a Varese ci aspetta un raduno importante, durante il quale verranno scelti i 5 binomi che rappresenteranno l’Italia al Mondiale di endurance negli Emirati Arabi. Ce la metteremo tutta, dando il massimo fino all’ultimo.”
Martina Pisano vede i Mondiali di endurance
Redazione · Pubblicato il
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