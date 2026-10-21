Aygreville scivolone con lo Sparta, è già «zona rossa». Cgc Aosta da urlo con la Vischese, stop Charvensod

AOSTA Nel campionato di Eccellenza, girone A, brutta batosta casalinga per l’Aygreville caduto 4-2 con la Sparta Novaromentin. Le Aquile, sotto 0-3 già alla fine del primo tempo, provano il rimontone con Francesco Vergano e François Dayné, ma nel finale vengono infilzate nuovamente e vanno ko, scivolando in zona play out. Da segnalare l’espulsione di Stefano Monteleone (2 giornate di squalifica) e l’esordio del 2007 Simone Poletti. Domani domenica 18 ottobre Aygreville in trasferta contro la Druentina.

Il CGC Aosta è corsaro a Vische e vola nel campionato di Promozione girone B. E’ un successo in extremis quello della squadra di Giulio De Ceglie (con il figlio Paolo in panchina a dirigere le operazioni), che passa 3-2 sul campo de La Vischese del mister valdostano Marco Girelli. Per i bianconeri a segno il 2008 Emanuele Villa, Ebrima Jallow e, al 94esimo, Tommaso Cuc. Una partita da infarto visto che al 36esimo del secondo tempo, a 9 minuti dalla fine, quando Villa la porta in parità, si era ancora sull’1-0 per i piemontesi.

Il Banchette Colleretto, dopo il 6-3 rifilato in settimana allo Charvensod in Coppa Italia, si mette di traverso alla Fermanelli band anche in campionato, vincendo 1-0 a Montjovet. Domani domenica 18 Union Vallesusa-Charvensod e Cgc Aosta-Montanaro a Montjovet.

In Prima categoria, bella vittoria del Saint-Christophe, che batte 2-1 il Pertusa (doppietta di Lorenzo Cordì) e lo sorpassa in classifica. Domani domenica 18 Mappanese-Saint-Christophe.

Il derby di Seconda categoria premia in extremis il River Plaine, 2-1 all’Aosta 511: Matteo Ceccon e Nicola Distasi per il River, Nicolò Vittoni per l’Aosta che era andata in vantaggio. Rallenta la capolista Pont Donnas 2021 (1-1 con la Settimo Academy gol di Gabriel Lazier) e viene raggiunta in vetta dal Saint-Vincent Châtillon che supera 4-2 la Junior Torrazza: doppietta del 2006 Andrea Ciocchini e reti di Mattia Brscic e Daniel Giovetti. Infine pareggio del Grand Combin, 1-1 contro il Valchiusella a segno il solito Federico Pomat. Domani domenica 18 ottobre Aosta 511-Settimo Academy, Augusta Leinì-Grand Combin, Chivasso-River Plaine, Pont Donnas-Santhià, Saint-Vincent Chatillon-Torri Biellesi.

Infine in Terza categoria, lo Sporting Issogne vince 8-2 contro il Valdigne, il Grand Paradis perde 2-0 con la Nuova Lanzese e lo Chambave 4-1 con il Rondissone.

Il prossimo turno, domani domenica 18 ottobre: Sporting Issogne-Rondissone, Chambave-Quincitava, Montalto Dora-Valdigne e Grand Paradis-Ardor San Francesco Coiro.

Coppa Piemonte

Mercoledì si è giocato il turno di Coppa Piemonte Seconda e Terza Categoria. L’Aosta 511 ha superato 5-1 il Grand Paradis, con doppiette di Nicolò Vittoni e Boukoumou e gol di Ferrari, per il Grand Paradis gol della bandiera di Maurizio Magrassi. Il River Plaine ha sconfitto 6-2 lo Chambave e balza in testa alla classifica del gironcino con 7 punti, davanti all’Aosta con 6, Saint-Vincent Châtillon a 4, Grand Paradis e Chambave 0. Mercoledì 28 ottobre in calendario Chambave-Saint-Vincent Châtillon e River Plaine-Grand Paradis.

AYGREVILLE 2

SPARTA NOVAROMENTINO 4

Marcatori: 22’ pt Beretta (S), 27’ pt e 5’ st Colombo (S), 16’ st Vergano (A), 25’ st Dayné (A), 46’ st Silvestre (S). .

aygreville: Pietropaolo, Vigon, Battilani, Carere (10’ st Vergano), Mendez (37’ pt Ruatto), Monteleone, Suquet (20’ st Poletti), Orfano (10’ st Carpentieri), Thomain (10’ st Favre), Dayné, Bieller. All: Rizzo.

Sparta Novaromentino: Menegaldo, Scarioni (42’ st Bertelegni), Terrini, Rosato, De Lorenzis, Eguaseki, Lattari (35’ st Silvestre), Ago (14’ st Vernocchi), Colombo, Bingo, Beretta (37’ st Benati). All: Gonzalez.

VISCHESE 2 (1)

CGC AOSTA 3 (0)

Marcatori: 6’ pt Pititto (V), 36’ st Villa (C), 40 st Jallow (C), 43’ st Zamana (V), 49’ st Cuc (C).

Vischese: Alice, Bertone, Simondi, Fornero, Celano, Zucco (35’ st Pascarella), Zamana, Lorenzo Blanchietti (6’ st Bevolo), Pititto (41’ st Del Mestre), Amir Ferrari (23’ st Scariano), Peradotto (13’ st Cesaretti) All: Girelli.

Cgc Aosta: D’Auria, Auletta, Brunero, Bianchi, Affortunato, Balbis (12’ st Cuc), Ceresero, Xavier Usel (26’ st Florio), Russo (37’ st Touré), Villa, Jallow. All: De Ceglie.

CHARVENSOD 0 (0)

BANCHETTE COLLERETTO 1 (1)

Marcatori: 36’ pt Wynants

Charvensod: Bellesolo, Cristino, Gazzera, Filippone, Balzo, Piccini (34’ st Timpano), Dabo (16’ st Napoli), Comentale, Sterrantino (16’ st Holz Mendes), Castagna, Varvelli (16’ st Anelli, 45’ st Guichardaz). All: Fermanelli.

Banchette Colleretto: Caresio, Raffa, Cabras, Corradin, Sardaro, De Fazio, Cavalla (32’ st Tallarida), De Paoli, Tassone (29’ pt Pesando), Wynants (45’ st Vignali), Rosano. All: Bergamini.