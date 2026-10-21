AOSTA (fc2) Con 3 frazioni differenti per 24 chilometri si assegneranno domani, domenica 18 ottobre, a Chiavenna di Sondrio i titoli italiani di staffetta di corsa in montagna da Promontogno in Svizzera a Villa di Chiavenna. Grande favorito il Recastello, con Henri Aymonod in gara per il Malonno e Xavier Chevrier per il Valli Bergamasche in terza frazione dopo i cugini bellunesi Luca e Lorenzo Cagnati. Oggi, sabato 17, invece il classicissimo “Km. Verticale Chiavenna-Lagunc con una nuova sfida stellare tra Henri Aymonod e il lecchese Andrea Elia.
Campionati Italiani di staffetta in montagna domenica a Chiavenna
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