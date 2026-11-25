AOSTA (mm4) Sono rientrate ad Aosta soddisfatte le Allieve dell’Olimpia che domenica scorsa, 15 novembre, a Torino si sono cimentate nella fase interregionale del Campionato di squadra Gold 3B, ottenendo una onorevole 14esima posizione sulle 24 formazioni provenienti da Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria.

Le 6 ginnaste, preparate dalle allenatrici Claudia Iacona e Federica Vinante, si sono alternate sui 4 attrezzi: all around per le 2 più grandi, Aurora Mileto e Emi Bertucci, mentre Sthacy Gonzales ha gareggiato a volteggio, trave e corpo libero, Elodie Joux alle parallele, Luce Pavan a volteggio e parallele e la nuova arrivata Cecilia Landini a trave e corpo libero.