AOSTA Nel campionato di Eccellenza, girone A, va ancora a punti l’Aygreville (senza André Bieller squalificato) che a Settimo ferma sullo 0-0 la Pro Eureka. Nella squadra di mister Alberto Rizzo da segnalare la buona prestazione del 2009 Andrea Vigon e del veterano Stefano Monteleone tra difesa e centrocampo. Intanto continua la favola del Quincitava «valdostano», che supera 3-1 il Borgomanero (Andrea De Masi, Martino Zoppo e Didier Pramotton) e conquista il secondo posto in classifica, dietro il Casale stoppato dalla Rivarolese.
Domani, domenica 22 novembre, Aygreville-Briga (sul sintetico di Gressan) mentre il Quincitava rende visita proprio alla capolista Casale.
In Promozione, girone B, il Cgc Aosta di mister Giulio De Ceglie (Emanuele Villa e Alessio Ceresero infortunati, Riccardo Nigra squalificato) è sconfitto 1-0 in trasferta dall’Union Vallesusa ma conserva comunque il terzo posto in classifica.
Si mette male invece per lo Charvensod che perde 2-0 in casa dell’Alpignano e si avvicina pericolosamente alla zona play out. Nel derby quasi valdostano vince 2-1 (e consolida il primato in classifica) l’Ivrea di Roberto Cretaz-Gianni Cuc contro La Vischese di un altro mister valdostano: Marco Girelli.
Domani domenica 22 novembre Cgc Aosta-Fiano Plus a Montjovet, Charvensod-Mathi al Brunod di Châtillon e Montanaro-Ivrea.
In Prima categoria, girone B, il Saint-Christophe cede il passo 2-0 al Rebaudengo, a referto l’espulsione di Didier Jotaz (1 giornata di squalifica) all’inizio del secondo tempo. Domani domenica 22 Saint-Christophe-Caselle per allontanarsi dalla zona play out.
Seconda categoria, girone B: Aosta 511-Torri Biellesi 3-3 e un punto prezioso per l’Aosta, a segno con Marco Stufa, Raoul Polimeni e Michael Demasi su rigore al 95esimo. Pont Donnas a valanga 8-1 sul Vigliano: tripletta di Marco Cresto, doppiette di Francesco Della Rosa e Vittorio Dolfini e gol di Daniel Bosonin. River Plaine-Junior Torrazza 4-1 (Matteo Ceccon, Jacopo Money, Edoardo Ceccon e Luca Bettinelli), Settimo Academy-Grand Combin 0-1 gol del solito Federico Pomat, infine Valchiusella-Saint-Vincent Châtillon 1-1 rete di Alessandro Serra su rigore, termali che conservano la testa della classifica. Oggi sabato 21 Grand Combin-Santhià i valdostani senza Pietro Chatrian squalificato per una giornata, Vigliano-Aosta 511 senza Michael Demasi squalificato 1 giornata, Saint-Vincent Châtillon-Augusta Leinì sfida per il primo posto in classifica, Strambinese-Pont Donnas e Torri Biellesi-River Plaine. Squalifica fino a domenica 20 dicembre per Federico Terzoni mister del Grand Combin: «Allontanato dal campo per proteste, continua a protestare proferendo insulti nei confronti dell’arbitro, reiterati anche al termine della gara nella zona spogliatoi» si legge nel comunicato Figc.
Infine in Terza categoria Castellamonte-Valdigne 3-0, Montalto Dora-Sporting Issogne 1-1 (Jellouli) e il derby Grand Paradis-Chambave 2-1: reti del 2009 Albert Dayné e di Mathieu Perrier su rigore (procurato sempre da Dayné) per il Grand Paradis, di Barone per lo Chambave. Domani domenica 22 novembre Chambave-La Chivasso, Sporting Issogne-Grand Paradis e Valdigne-Foglizzese.
Consulta territoriale Figc
E’ convocata per oggi, sabato 21 novembre, alle 10 nella sala del Palaindoor in corso Lancieri ad Aosta, la riunione convocata dalla Delegazione di Aosta Figc Lnd per la consulta territoriale alla quale possono partecipare tutti i presidenti delle società operative nella nostra regione.
PRO EUREKA 0
AYGREVILLE 0
Pro Eureka: Nicola, Pezziardi, Benassi, Rulli (17’ st Vaiarelli), Conrotto, Bianco, Piras (30’ st Attademo), Tindo, Papagno (45’ st Lungu), Della Valle, Rota. All: Grancitelli.
Aygreville: Pietropaolo Novallet, Vigon, Ruatto (32’ st Mendez), Favre (34’ st Carere), Battilani, Monteleone, Suquet (45’ st Orfano), Carpentieri, Vergano (30’ st Thomain), Dayné, Menabreaz. All: Rizzo.
UNION VALLESUSA 1 (1)
CGC AOSTA 0 (0)
Marcatori: 21’ pt Pastiu.
Union Vallesusa: Toscano, Balestra, Carretta (32’ st Gerace), Virardi, Gandiglio, Pasquale Saccà, Bor (32’ st Leonardo Scapino), Anello, Pastiu, Lorenzo Scapino (45’ st Ainardi), Moletto (16’ st Amadio). All: Perziano.
Cgc Aosta: D’Auria, Auletta, Brunero, Monteleone, Affortunato (4’ st Cuc), Balbis (30’ pt Bianchi), Russo, Usel (9’ st Jallow), Breel Asher, Scarfone (32’ st Lupi), Florio (32’ st Touré). All: De Ceglie.
ALPIGNANO 2 (0)
CHARVENSOD 0 (0)
Marcatori: 13 ’ st Di Fiore, 26’ st Cammisa.
Alpignano: Tauriello, Pace (26’ st Terragno), Mapelli, De Cicco, Ferrarese, Cammisa (30’ st Causin), Garnone, Dall’Oloi, Gentileschi (35’ st Abrate), Di Fiore (38’ st Bernardini), Alcaro (1 st Zigliani). All: Zaccarelli
Charvensod: Bellesolo, Federico Butelli, Gazzera, Edoardo Butelli (28’ st Timpano), Fiolo, Anelli, Piccini (32’ st Riboni), Comentale, Sterrantino (28’ st Varvelli), Castagna (39’ st Godioz), Holz Mendes (28’ st Napoli). All: Fermanelli.
PG partite giocate, PN partite pareggiate, PP partite perse, PV partite vinte, RF reti fatte, RS reti subite
Eccellenza Girone A
|Squadra
|Punti
|PG
|PN
|PP
|PV
|RF
|RS
|1
|Casale 1909
|25
|10
|1
|1
|8
|19
|6
|2
|Quincitava
|20
|10
|2
|2
|6
|17
|7
|3
|Baveno Stresa
|19
|10
|1
|3
|6
|12
|7
|4
|Sparta NR
|18
|10
|0
|4
|6
|21
|13
|5
|Rivarolese
|16
|10
|1
|4
|5
|15
|12
|6
|Volpiano Pianese
|16
|10
|1
|4
|5
|11
|9
|7
|Druentina
|15
|10
|3
|3
|4
|14
|13
|8
|A.Borgomanero
|14
|10
|2
|4
|4
|15
|14
|9
|Aygreville
|13
|10
|4
|3
|3
|15
|14
|10
|Borgaro
|11
|10
|5
|3
|2
|9
|9
|11
|Pro Eureka
|11
|10
|2
|5
|3
|11
|14
|12
|Fulgor CRV
|10
|10
|4
|4
|2
|6
|14
|13
|Settimo
|10
|10
|1
|6
|3
|13
|22
|14
|Aut.SanMauro
|9
|10
|3
|5
|2
|6
|16
|15
|Briga
|7
|10
|4
|5
|1
|10
|17
|16
|Dufour Varallo
|7
|10
|4
|5
|1
|7
|14
Promozione Girone B
|Squadra
|Punti
|PG
|PN
|PP
|PV
|RF
|RS
|1
|Ivrea
|29
|11
|2
|0
|9
|30
|9
|2
|Carrara
|28
|11
|1
|1
|9
|27
|16
|3
|CGC Aosta
|20
|11
|2
|3
|6
|19
|9
|4
|Un.Vallesusa
|18
|11
|3
|3
|5
|13
|10
|5
|Alpignano
|16
|11
|1
|5
|5
|18
|16
|6
|Mathi
|15
|11
|0
|6
|5
|14
|19
|7
|Villarbasse
|14
|11
|2
|5
|4
|13
|12
|8
|Atletico CBN
|14
|11
|2
|5
|4
|18
|19
|9
|VDL Fiano Plus
|14
|11
|2
|5
|4
|14
|19
|10
|Charvensod
|14
|11
|2
|5
|4
|14
|16
|11
|BSR Grugliasco
|14
|11
|2
|5
|4
|11
|17
|12
|Banchette C.
|13
|11
|4
|4
|3
|11
|12
|13
|La Vischese
|11
|11
|5
|4
|2
|16
|16
|14
|Montanaro
|11
|11
|5
|4
|2
|7
|15
|15
|Barcanova
|7
|11
|4
|6
|1
|11
|18
|16
|Venaria
|6
|11
|3
|7
|1
|10
|23
Prima Categoria Girone B
|Squadra
|Punti
|PG
|PN
|PP
|PV
|RF
|RS
|1
|Gassino
|22
|10
|1
|2
|7
|23
|11
|2
|Pertusa
|21
|10
|3
|1
|6
|24
|11
|3
|Ardor SF Corio
|20
|10
|2
|2
|6
|22
|8
|4
|Agliè
|18
|10
|3
|2
|5
|20
|14
|5
|Sangiustese
|17
|10
|2
|3
|5
|16
|14
|6
|Rebaudengo
|17
|10
|2
|3
|5
|15
|12
|7
|Nuova Lanzese
|15
|10
|6
|1
|3
|19
|12
|8
|Comala FC
|14
|10
|2
|4
|4
|23
|22
|9
|Caselle
|13
|10
|4
|3
|3
|12
|12
|10
|Saint Christophe
|13
|10
|4
|3
|3
|11
|15
|11
|Vallorco
|12
|10
|3
|4
|3
|20
|19
|12
|S.Maurizio
|11
|10
|5
|3
|2
|14
|16
|13
|Bosconerese
|10
|10
|1
|6
|3
|15
|21
|14
|Castiglione
|7
|10
|1
|7
|2
|14
|24
|15
|Mappanese
|6
|10
|3
|6
|1
|9
|16
|16
|Ciriè
|2
|10
|2
|8
|0
|11
|41
Seconda Categoria Girone B
|Squadra
|Punti
|PG
|PN
|PP
|PV
|RF
|RS
|1
|Saint Vincent Ch.
|21
|9
|3
|0
|6
|18
|9
|2
|Augusta Leinì
|19
|9
|1
|2
|6
|18
|9
|3
|Grand Combin
|19
|9
|1
|2
|6
|22
|15
|4
|Torri Biellesi
|17
|9
|2
|2
|5
|16
|13
|5
|Pont Donnas
|16
|9
|1
|3
|5
|26
|14
|6
|Strambinese
|16
|9
|1
|3
|5
|18
|14
|7
|River Plaine
|15
|9
|0
|4
|5
|14
|14
|8
|Settimo Academy
|13
|9
|4
|2
|3
|9
|5
|9
|J.Torrazza
|13
|9
|1
|4
|4
|18
|16
|10
|Chivasso
|11
|9
|2
|4
|3
|18
|12
|11
|Valchiusella
|8
|9
|2
|5
|2
|11
|13
|12
|Santhià
|6
|9
|0
|7
|2
|8
|22
|13
|Vigliano
|3
|9
|0
|8
|1
|8
|32
|14
|Aosta Calcio 511
|2
|9
|2
|7
|0
|6
|22
Terza Categoria Ivrea
|Squadra
|Punti
|PG
|PN
|PP
|PV
|RF
|RS
|1
|Montalto Dora
|19
|8
|1
|1
|6
|23
|5
|2
|Grand Paradis
|18
|8
|0
|2
|6
|20
|6
|3
|La Romanese
|17
|7
|2
|0
|5
|14
|1
|4
|Quincitava Asd
|16
|7
|1
|1
|5
|20
|10
|5
|Sp.Issogne
|14
|7
|2
|1
|4
|18
|11
|6
|FC Rondissone
|13
|7
|1
|2
|4
|14
|9
|7
|Castellamonte
|12
|7
|0
|3
|4
|13
|11
|8
|Foglizzese
|10
|7
|1
|3
|3
|11
|10
|9
|La Chivasso
|10
|8
|1
|4
|3
|13
|15
|10
|Chambave
|6
|7
|0
|5
|2
|10
|18
|11
|Nuova Lanzese
|3
|7
|0
|6
|1
|5
|14
|12
|Ardor SF Corio
|1
|8
|1
|7
|0
|3
|19
|13
|Valdigne MB
|0
|8
|0
|8
|0
|3
|38