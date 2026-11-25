AOSTA Nel campionato di Eccellenza, girone A, va ancora a punti l’Aygreville (senza André Bieller squalificato) che a Settimo ferma sullo 0-0 la Pro Eureka. Nella squadra di mister Alberto Rizzo da segnalare la buona prestazione del 2009 Andrea Vigon e del veterano Stefano Monteleone tra difesa e centrocampo. Intanto continua la favola del Quincitava «valdostano», che supera 3-1 il Borgomanero (Andrea De Masi, Martino Zoppo e Didier Pramotton) e conquista il secondo posto in classifica, dietro il Casale stoppato dalla Rivarolese.

Domani, domenica 22 novembre, Aygreville-Briga (sul sintetico di Gressan) mentre il Quincitava rende visita proprio alla capolista Casale.

In Promozione, girone B, il Cgc Aosta di mister Giulio De Ceglie (Emanuele Villa e Alessio Ceresero infortunati, Riccardo Nigra squalificato) è sconfitto 1-0 in trasferta dall’Union Vallesusa ma conserva comunque il terzo posto in classifica.

Si mette male invece per lo Charvensod che perde 2-0 in casa dell’Alpignano e si avvicina pericolosamente alla zona play out. Nel derby quasi valdostano vince 2-1 (e consolida il primato in classifica) l’Ivrea di Roberto Cretaz-Gianni Cuc contro La Vischese di un altro mister valdostano: Marco Girelli.

Domani domenica 22 novembre Cgc Aosta-Fiano Plus a Montjovet, Charvensod-Mathi al Brunod di Châtillon e Montanaro-Ivrea.

In Prima categoria, girone B, il Saint-Christophe cede il passo 2-0 al Rebaudengo, a referto l’espulsione di Didier Jotaz (1 giornata di squalifica) all’inizio del secondo tempo. Domani domenica 22 Saint-Christophe-Caselle per allontanarsi dalla zona play out.

Seconda categoria, girone B: Aosta 511-Torri Biellesi 3-3 e un punto prezioso per l’Aosta, a segno con Marco Stufa, Raoul Polimeni e Michael Demasi su rigore al 95esimo. Pont Donnas a valanga 8-1 sul Vigliano: tripletta di Marco Cresto, doppiette di Francesco Della Rosa e Vittorio Dolfini e gol di Daniel Bosonin. River Plaine-Junior Torrazza 4-1 (Matteo Ceccon, Jacopo Money, Edoardo Ceccon e Luca Bettinelli), Settimo Academy-Grand Combin 0-1 gol del solito Federico Pomat, infine Valchiusella-Saint-Vincent Châtillon 1-1 rete di Alessandro Serra su rigore, termali che conservano la testa della classifica. Oggi sabato 21 Grand Combin-Santhià i valdostani senza Pietro Chatrian squalificato per una giornata, Vigliano-Aosta 511 senza Michael Demasi squalificato 1 giornata, Saint-Vincent Châtillon-Augusta Leinì sfida per il primo posto in classifica, Strambinese-Pont Donnas e Torri Biellesi-River Plaine. Squalifica fino a domenica 20 dicembre per Federico Terzoni mister del Grand Combin: «Allontanato dal campo per proteste, continua a protestare proferendo insulti nei confronti dell’arbitro, reiterati anche al termine della gara nella zona spogliatoi» si legge nel comunicato Figc.

Infine in Terza categoria Castellamonte-Valdigne 3-0, Montalto Dora-Sporting Issogne 1-1 (Jellouli) e il derby Grand Paradis-Chambave 2-1: reti del 2009 Albert Dayné e di Mathieu Perrier su rigore (procurato sempre da Dayné) per il Grand Paradis, di Barone per lo Chambave. Domani domenica 22 novembre Chambave-La Chivasso, Sporting Issogne-Grand Paradis e Valdigne-Foglizzese.

Consulta territoriale Figc

E’ convocata per oggi, sabato 21 novembre, alle 10 nella sala del Palaindoor in corso Lancieri ad Aosta, la riunione convocata dalla Delegazione di Aosta Figc Lnd per la consulta territoriale alla quale possono partecipare tutti i presidenti delle società operative nella nostra regione.

PRO EUREKA 0

AYGREVILLE 0

Pro Eureka: Nicola, Pezziardi, Benassi, Rulli (17’ st Vaiarelli), Conrotto, Bianco, Piras (30’ st Attademo), Tindo, Papagno (45’ st Lungu), Della Valle, Rota. All: Grancitelli.

Aygreville: Pietropaolo Novallet, Vigon, Ruatto (32’ st Mendez), Favre (34’ st Carere), Battilani, Monteleone, Suquet (45’ st Orfano), Carpentieri, Vergano (30’ st Thomain), Dayné, Menabreaz. All: Rizzo.

UNION VALLESUSA 1 (1)

CGC AOSTA 0 (0)

Marcatori: 21’ pt Pastiu.

Union Vallesusa: Toscano, Balestra, Carretta (32’ st Gerace), Virardi, Gandiglio, Pasquale Saccà, Bor (32’ st Leonardo Scapino), Anello, Pastiu, Lorenzo Scapino (45’ st Ainardi), Moletto (16’ st Amadio). All: Perziano.

Cgc Aosta: D’Auria, Auletta, Brunero, Monteleone, Affortunato (4’ st Cuc), Balbis (30’ pt Bianchi), Russo, Usel (9’ st Jallow), Breel Asher, Scarfone (32’ st Lupi), Florio (32’ st Touré). All: De Ceglie.

ALPIGNANO 2 (0)

CHARVENSOD 0 (0)

Marcatori: 13 ’ st Di Fiore, 26’ st Cammisa.

Alpignano: Tauriello, Pace (26’ st Terragno), Mapelli, De Cicco, Ferrarese, Cammisa (30’ st Causin), Garnone, Dall’Oloi, Gentileschi (35’ st Abrate), Di Fiore (38’ st Bernardini), Alcaro (1 st Zigliani). All: Zaccarelli

Charvensod: Bellesolo, Federico Butelli, Gazzera, Edoardo Butelli (28’ st Timpano), Fiolo, Anelli, Piccini (32’ st Riboni), Comentale, Sterrantino (28’ st Varvelli), Castagna (39’ st Godioz), Holz Mendes (28’ st Napoli). All: Fermanelli.

PG partite giocate, PN partite pareggiate, PP partite perse, PV partite vinte, RF reti fatte, RS reti subite

Eccellenza Girone A

Squadra Punti PG PN PP PV RF RS 1 Casale 1909 25 10 1 1 8 19 6 2 Quincitava 20 10 2 2 6 17 7 3 Baveno Stresa 19 10 1 3 6 12 7 4 Sparta NR 18 10 0 4 6 21 13 5 Rivarolese 16 10 1 4 5 15 12 6 Volpiano Pianese 16 10 1 4 5 11 9 7 Druentina 15 10 3 3 4 14 13 8 A.Borgomanero 14 10 2 4 4 15 14 9 Aygreville 13 10 4 3 3 15 14 10 Borgaro 11 10 5 3 2 9 9 11 Pro Eureka 11 10 2 5 3 11 14 12 Fulgor CRV 10 10 4 4 2 6 14 13 Settimo 10 10 1 6 3 13 22 14 Aut.SanMauro 9 10 3 5 2 6 16 15 Briga 7 10 4 5 1 10 17 16 Dufour Varallo 7 10 4 5 1 7 14

Promozione Girone B

Squadra Punti PG PN PP PV RF RS 1 Ivrea 29 11 2 0 9 30 9 2 Carrara 28 11 1 1 9 27 16 3 CGC Aosta 20 11 2 3 6 19 9 4 Un.Vallesusa 18 11 3 3 5 13 10 5 Alpignano 16 11 1 5 5 18 16 6 Mathi 15 11 0 6 5 14 19 7 Villarbasse 14 11 2 5 4 13 12 8 Atletico CBN 14 11 2 5 4 18 19 9 VDL Fiano Plus 14 11 2 5 4 14 19 10 Charvensod 14 11 2 5 4 14 16 11 BSR Grugliasco 14 11 2 5 4 11 17 12 Banchette C. 13 11 4 4 3 11 12 13 La Vischese 11 11 5 4 2 16 16 14 Montanaro 11 11 5 4 2 7 15 15 Barcanova 7 11 4 6 1 11 18 16 Venaria 6 11 3 7 1 10 23

Prima Categoria Girone B

Squadra Punti PG PN PP PV RF RS 1 Gassino 22 10 1 2 7 23 11 2 Pertusa 21 10 3 1 6 24 11 3 Ardor SF Corio 20 10 2 2 6 22 8 4 Agliè 18 10 3 2 5 20 14 5 Sangiustese 17 10 2 3 5 16 14 6 Rebaudengo 17 10 2 3 5 15 12 7 Nuova Lanzese 15 10 6 1 3 19 12 8 Comala FC 14 10 2 4 4 23 22 9 Caselle 13 10 4 3 3 12 12 10 Saint Christophe 13 10 4 3 3 11 15 11 Vallorco 12 10 3 4 3 20 19 12 S.Maurizio 11 10 5 3 2 14 16 13 Bosconerese 10 10 1 6 3 15 21 14 Castiglione 7 10 1 7 2 14 24 15 Mappanese 6 10 3 6 1 9 16 16 Ciriè 2 10 2 8 0 11 41

Seconda Categoria Girone B

Squadra Punti PG PN PP PV RF RS 1 Saint Vincent Ch. 21 9 3 0 6 18 9 2 Augusta Leinì 19 9 1 2 6 18 9 3 Grand Combin 19 9 1 2 6 22 15 4 Torri Biellesi 17 9 2 2 5 16 13 5 Pont Donnas 16 9 1 3 5 26 14 6 Strambinese 16 9 1 3 5 18 14 7 River Plaine 15 9 0 4 5 14 14 8 Settimo Academy 13 9 4 2 3 9 5 9 J.Torrazza 13 9 1 4 4 18 16 10 Chivasso 11 9 2 4 3 18 12 11 Valchiusella 8 9 2 5 2 11 13 12 Santhià 6 9 0 7 2 8 22 13 Vigliano 3 9 0 8 1 8 32 14 Aosta Calcio 511 2 9 2 7 0 6 22

Terza Categoria Ivrea