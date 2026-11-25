AOSTA Nei Regionali in Under 18 Cumiana-River Plaine 1-1 (Flavio Fabris) e Charvensod-Nichelino 1-1 (Federico Giresi). Oggi sabato 21 River Plaine-Barcanova, domenica 22 Venaria-Charvensod.

In Under 17 Pianezza-Aygreville 2-0, domenica 22 Aygreville-Vallorco a Gressan.

Under 16: il River Plaine liquida 4-0 la capolista Rosta (Alberto Donaj classe 2012, Adam Mabchour e doppietta di Alex Pietro Visconte), Atletico Cbn-Aygreville 3-0 e Academy Lascaris-Charvensod 1-2 (Christian Cosmai e Daniel Falleti, Cosmai classe 2012 capocannoniere del girone con 14 reti). Oggi sabato 21 Aygreville-Ivrea a Gressan, River Plaine-Quincitava e Charvensod-Autovip San Mauro a Montjovet.

In Under 15 Rosta-Charvensod 2-2 (Alessandro Leonetti e Daniel Falleti), domenica 22 Charvensod-Alpignano a Roisan.

Infine in Under 14 Caselette-River Plaine 1-0 e Settimo-Charvensod 1-0. Domenica 22 River Plaine-Alpignano a Brissogne e Charvensod-Caselette ad Albiano.

I Provinciali

Nel campionato Under 19 rocambolesco 4-4 tra Cgc Aosta e Aygreville con gli aostani che si erano portati sul 4-0 con Erik Seferi e tripletta di Alessandro Nichele, per poi farsi recuperare delle aquile con Alexis Borettaz e tripletta di Edoardo Mazzola; Saint-Christophe-Saint-Vincent Châtillon 13-1, per i granata Mauro Bellomo (4), Simone Massaro (4), Matteo Allera, Andrea Macari, Amir Laabid El Bagari, Mattia Rao e Simone Marten Perolino, per il Saint-Vincent Châtillon Soufiane Ait Ali Ichou. Grand Paradis-Gaglianico 2-3 (Albert Dayné su rigore e Giorgio Pozzolini per i ragazzi di mister Lorenzo Cassani) e Charvensod-Vallorco 4-0: Andrea Fussambri, Amadou Dabo, Antonio Seminara e Lorenzo Riboni. Oggi sabato 21 Fg Vilianensis-Cgc Aosta, Aygreville-Banchette, Saint-Christophe-Castellamonte, Gaglianico-Charvensod e Saint-Vincent Châtillon-Grand Paradis.

In Under 17 Academy Lascaris-Aosta 511 3-2 (doppietta di Raphael Truc) e Druentina-Saint-Christophe 2-3 (André Clappey, Simone Elfieri e Andrea Patacchini). Domani domenica 22 Saint-Christophe-Settimo, Quincitava-Grand Paradis e Aosta 511-Caselette.

In Under 16 Livorno Bianzè-Grand Combin 4-5 Luca Dessimone (4) e Mael Farinet, Saint-Vincent Châtillon-Banchette 2-0 (Mattia Bleve e Andrea Dipierdomenico).

Under 15: Aosta 511-Valmalone 9-2 Roberto Prela (4), Thierry Blanc (2), Matteo Paonessa (2) e Edoardo Zampaglione; Aygreville-Pont Donnas 3-0 (Alex Mammoliti, Luca Ramanzin e Samuele Cantore Patti), Saint-Christophe-Strambinese 0-3 e Sporting Issogne-Grand Paradis 2-6: Alberto Heresaz e Thomas Heresaz per l’Issogne, André Samuel Belley Fognier (4), Samuele Fusaro e Jean Marie Guichardaz per il Grand Paradis. Oggi sabato 21 Chivasso-Saint-Christophe e Grand Paradis-Valchiusella, domenica 22 Valmalone-Aygreville, Quincitava-Aosta 511, il derby River Plaine-Sporting Issogne.

Infine in Under 14 Aygreville-Grand Combin 1-0 (Abdoulaye Dabo), FG Vilianensis-Grand Paradis 5-0, Ponderano-Aosta 511 2-3 (Matteo Paonessa doppietta e Fredi Terzia) e Saint-Vincent Châtillon-Quincitava 12-1: Joel Baldo, Sebastian Romeo, Cristian Celia (3), Alessandro Gaspard (2), Adam Jamlan, Hileb Lonskyi, Cedric Brunaz e Thomas Gualdi (2). Domenica 2 2 Grand Paradis-Saint-Vincent Châtillon, Quincitava-Aygreville, Aosta 511-Torri Biellesi e Grand Combin-Fulgor CRV.

Rappresentativa, i convocati

Mercoledì prossimo, 25 novembre alle 15 la costituenda rappresentativa Regionale Under 15 disputerà un raduno di selezione al campo sportivo Valentino Mazzola in via Marconi ad Orbassano: tra i convocati anche Alfred Otieno dello Charvensod.