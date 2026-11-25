AOSTA (fc2) La vendetta è consumata. Nella cittadina francese di Saint-Vulbas 2 anni fa la Croazia perse la finale mondiale contro Natalie Gamba di Pont-Saint-Martin e il veneto di Conegliano Ivan Soligon, da pochi giorni alla Chiavarese. Sabato scorso a Fiume, ora Rijeka, i padroni di casa Ria Vojkovic e Marino Milicevic si sono presi la rivincita nella gara iridata che assegnava l’oro della staffetta mista e hanno battuto 52 a 48 (su 57 bocce tirate) gli azzurri del presidente Roberto Favre, presente in Croazia. Dopo il titolo Mondiale 2024 in Francia ed i World Games 2025 in Cina per Natalie Gamba e Ivan Soligon è arrivato cosi un brillante argento, con la soddisfazione di avere superato 53 a 52 in una semifinale di altissimo livello i francesi ex campioni del Mondo Guillaume Abelfo e Floriane Amar. In un contesto reso difficile dal tifo (purtroppo anche antisportivo) del pubblico croato l’Italia non ha ottenuto vittorie, con 2 medaglie d’argento e 4 di bronzo, sul podio in quasi tutte le gare ma con una parziale delusione per i mancati ori iridati andati a Francia 4, Croazia 3 e Slovenia 1.

Serie A: Mattia Falconieri vince in A, partono Bassa Valle donne, Nus e Aostana in A2

E’ iniziato sabato 14 con un successo nel tiro progressivo 45 (su 49) a 33 (su 47 di Francesco Costa) il torneo di serie A di Mattia Falconieri a Chiavari. Il giocatore di Chatillon, sostituito nella staffetta con Mauro Roggero dall’arrivo in Liguria del vice campione del Mondo Ivan Soligon, ha contribuito al successo 18 a 6 della Chiavarese in casa contro il Mondovì nella prima giornata del massimo campionato.

Inoltre Mattia Falconieri è stato premiato (con altri 9 protagonisti delle bocce) in settimana in piazza Castello a Torino alla Casa del Tennis tra le eccellenze dello sport piemontese dal Coni e dalla Regione Piemonte in occasione della festa abbinata alle finali Atp di tennis.

Oggi – sabato 21 – parte invece la A femminile a 7 squadre dopo la fusione tra Auxilium Saluzzo e Borgonese con un doppio turno casalingo per la Bassa Valle che nel pomeriggio, dalle 14, a Pont-Saint-Martin gioca contro le friulane della Spilimberghese e domani, domenica 22, dalle 9 affronterà altre friulane, quelle più titolate del Buttrio. Nel girone sono anche le campionesse in carica venete del Noventa, le friulane del Cusignacco e la novità piemontese del Castelnuovo Don Bosco, nella quale figura la valdostana Gaia Falconieri. Le prime 4 andranno alla finale dopo ogni partita con 10 prove. Della Bassa Valle non fanno più parte Barbara Gerbaudo e la neo mamma svizzera Maud Rod, tanto che il tecnico Andrea Peaquin lancerà le giovani del vivaio accanto alle esperte sorelle Gamba (Natalie, Gaia e Greta) e ad Elisa Bulla, Norma Pautassi, Valentina Avveduto e Cristina Rudà. L’elvetica Clara Perret giocherà invece nella seconda squadra della Bassa Valle che parteciperà al campionato di Promozione femminile.

In preparazione al torneo di A2 che inizia oggi, sabato 21, si è giocata 7 giorni fa a Saint-Vincent un’amichevole tra le 2 valdostane e ha vinto il Nus 19 a 6 sull’Aostana. Nel girone ovest sono con le nostre squadre le piemontesi Pozzo Strada Torino, Novese, Forti e Sani Fossano ed Envie e le liguri Boccia Carcare e Calvarese.

Il Nus con il nuovo Simone Bonino, arrivato dalla Bassa Valle, e il ritorno di Paolo Contoz dall’Aostana disputa le gare interne a Saint-Vincent, dove dalle 14 sono attesi i cuneesi dell’Envie dell’ex Aostana Daniele Cigolini. Proprio l’Aostana, con gli arrivi di Claudio Franco e Mauro Carollo da Pozzo Strada e Mondovì, è in trasferta a Fossano ospite della Forti e Sani.

In serie B dalla Bassa Valle sono partiti Luigi Cericola al Castelnuovo Don Bosco, Gian Domenico Vieta al San Bernardo, Simone Bonino e Marco Hugonin al Nus e sono arrivati Marco Vignaton dalla Rivarese, gli svizzeri Claudio Colella e Yachine Garmout e con il suo ritorno agonistico Massimo Martinetti, sotto la guida di Vittorio Cuoghi. Oggi – sabato 21 – il primo impegno è a Savigliano con la locale Saviglianese poi in un girone D a 5 squadre saranno i confronti con le altre piemontesi Rivarese e Castelnuovo Don Bosco e con la ligure Boccia Carcare.

A Saint-Vincent successo di Gianfranco Droz e Marilena Truffa

La coppia del Saint-Marcel Gianfranco Droz e Marilena Truffa ha vinto nella serata di domenica scorsa, 15 novembre, la gara CD limitata a 16 formazioni organizzata dalla Bocciofila Fénis a Saint-Vincent. Droz e la Truffa hanno superato in finale 6 a 1 Ivan Ponte e Giorgio Betemps del Fénis. Terzi Piercarlo Bertolina e Lauro Grange dell’Aostana, sconfitti 0 a 13 da Droz-Truffa in semifinale, e Manuel Pont e Romano Brunasso del Fénis, battuti 7 a 12 da Betemps-Ponte nel derby. Ha arbitrato Eugenio Verthuy.