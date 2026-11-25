AOSTA (fri) Prima giornata nel passato fine settimana – sabato 14 e domenica 15 – per i campionati di società di serie A maschile e femminile di pétanque, con l’introduzione di parecchie novità. Nel turno inaugurale Simone Alfonsi, dopo l’esperienza al Bordighera e le semifinali scudetto, in questa stagione gioca per la sua società di appartenenza, Valle Maira di Dronero, che ha rinnovato l’organico puntando sui giovani insieme a dei giocatori d’esperienza. Nella prima giornata gli ospiti erano i detentori del titolo del Vita Nova Savigliano, che hanno vinto 26 a 14. Il giovane azzurro di Saint-Christophe ha confermato il suo punto forte vincendo l’individuale 13 a 9 contro Stefano Bruno, quindi nel tiro di precisione ha brillato imponendosi 44 a 29 su Devid Cerutti, perdendo invece nel quarto turno a terne con Alfio Ribero e il suo compagno in Nazionale Thomas Rinaudo 4 a 13. Dopo la pausa per i Mondiali in Thailandia la serie A riprenderà sabato 28 con Simone Alfonsi in trasferta contro la Bovesana Cuneo.

Sempre sabato in A2 ha esordito Stephan Celesia, che nella scorsa stagione aveva conquistato la promozione con il San Giacomo Imperia che ha poi rinnovato tutta la rosa. Il giocatore di Pollein è approdato alla Buschese che ha pareggiato 20 a 20 con il San Bartolomeo. Celesia è stato impiegato nella terna con Sergio Beillardo e Luca Tallone, sconfitta 9 a 13. Sabato 28 secondo turno in casa del Vignolo.

Domenica 15 è iniziato il torneo delle donne, con Aline Leger nella Valle Varaita, formazione dal nuovo nome che vuole confermare l’approdo alla semifinale della stagione passata come Costigliolese. La prima giornata a Boves ha visto la locale Bovesana imporsi 22 a 12 e la giovane di Saint-Christophe è stata schierata nel primo e quarto turno, sempre a terna con le stesse compagne Elisa Degiovanni e Valentina Petulicchio, perdendo entrambe le partite, la prima 6 a 13 e seconda 8 a 11. Domenica 29 per l’esordio casalingo arriverà il ligure San Bartolomeo.

Dopo Chatillon oggi, sabato, si torna a Gressan

Il calendario regionale propone alle 14 di oggi, sabato 21, a Gressan una competizione a coppie fisse con poule iniziale organizzata dal Club Variney.

A Chatillon 7 giorni fa invece si è giocato con “Avant l’hiver”, gara a terne fisse limitata a 24 formazioni ed organizzata da Les Amis de Prosper. Ad imporsi nella finale sono stati Giorgio Marguerettaz ed i fratelli Comé, Emilio e Remo, con il punteggio di 13 a 9 nei confronti di Danilo Cagniney, Davide Casassa e Giovanni Monetti, che nel turno precedente avevano superato 13 a 10 Ezio Fassi, Cirillo Noussan e Flavio Lale Demoz. Nell’altra semifinale ai vincitori si erano arresi 9 a 13 Ugo Cavagnet, Isaldo Menegatti e Laura Avantey.