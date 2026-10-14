Aygreville, dopo il Casale ecco lo Sparta Novaromentin. Charvensod e Cgc Aosta, Promozione in alta quota

AOSTA Nel campionato di Eccellenza, girone A, Aygreville a testa alta – domenica scorsa – contro la capolista Casale, ancora a punteggio pieno. La squadra di mister Alberto Rizzo cede di misura, 1-0, sfiorando anche il pareggio. Al 10′ Aygreville pericoloso con un tiro di François Dayné vicino all’incrocio, 2 minuti dopo ancora i valdostani con André Bieller che si libera in area, la conclusione è nelle mani del portiere del Casale. Al 28′ il Casale passa in vantaggio: Borgna, dalla destra, mette in mezzo un assist d’oro per Maione, la difesa valdostana si apre, ed è 1-0; al 32′ L’Aygreville reagisce, Venneri salva su Bieller appostato in area. Nel secondo tempo il Casale sfiora il raddoppio, la partita finisce 1-0 per i piemontesi. Domani domenica 11, Aygreville-Sparta Novaromentino.

Nel campionato di Promozione girone B lo Charvensod vince sul difficile campo del Carrara 90 nello scontro di alta classifica, reti di Giancarlo Varvelli (che colpisce anche un legno), Carmine Sterrantino e Giacomo Castagna su rigore a 8 dalla fine.

A referto la testata ricevuta da Cristino tra il primo e il secondo tempo in seguito ad una aggressione negli spogliatoi. Portato al Pronto Soccorso, Cristino se l’è «cavata» con la rottura del setto nasale e ferita al labbro: un episodio che rischia di portare la partita davanti alla giustizia ordinaria oltre che sportiva. Che comunque ha rifilato 500 euro di multa e la squalifica del campo del Carrara per una giornata. In Coppa Italia Charvensod sconfitto 6-3 dal Banchette nella partita di ritorno mercoledì scorso, 7 ottobre, con reti di Gazzera e doppietta di Holz, risultato che elimina i valdostani.

Torna alla vittoria il CGC Aosta, che a Montjovet – dove la squadra di Giulio De Ceglie affronterà tutte le prossime partite casalinghe in polemica con la gestione del Dal Monte di Aosta – supera 2-0 il Venaria con reti di Francesco Russo (assist di Alessio Ceresero) e Moussa Touré che in pieno recupero deve solo appoggiare in rete un passaggio di Emanuele Villa protagonista di una splendida cavalcata sulla destra.

Prossimo turno – domani domenica 11 – Vischese-Cgc Aosta e Charvensod-Banchette (a Montjovet).

In Prima categoria pareggio 0-0 del Saint-Christophe contro l’Agliè, domenica 11 i granata ospitano la vice capolista Pertusa.

Fuochi d’artificio in Seconda categoria con il Pont Donnas che vince 3-1 sul River Plaine con reti di Iachi, Della Rosa e un’autorete a favore del Pont, gol di Matteo Ceccon per il River; Saint-Vincent Chatillon 4-3 al Grand Combin: Serra, Bordet, Bolici, Arieta per i termali, Zoppo, Cutas e Gerbore per il Grand Combin, a referto le espulsioni di Denys Apparenza, Nicolò Zoppo e Nicolò Bosonin (tutti 1 giornata di squalifica); infine male l’Aosta 511 che perde 6-1 con il Chivasso, di Groppi Peviani l’unico gol.

Oggi sabato 10 Grand Combin-Valchiusella alle 18, domani domenica 11 Junior Torrazza-Saint-Vincent Chatillon, River Plaine-Aosta 511 e Settimo Academy-Pont Donnas.

Infine in Terza categoria, derby allo Chambave, che supera 4-1 il Valdigne con i gol di Bertucci, Giuramento su rigore e la doppietta di Guipie, gol della bandiera di Guizzetti per il Valdigne, espulso Barone dello Chambave. Il Grand Paradis vince 2-0 contro la Foglizzese con doppietta di Maurizio Magrassi (che sbaglia anche un rigore) e rigore parato da Alex Erba, infine Sporting Issogne 2-0 sull’Ardor San Francesco, in rete Matteo Pianese e Duguet allo scadere. Prossimo turno domenica 11 Rondissone-Chambave, Nuova Lanzese-Grand Paradis e Valdigne-Issogne.

CASALE 1909 1 (1)

AYGREVILLE 0 (0)

Marcatori: (29’ Maione)

Casale 1909: Lorenzi, Ciletta, Venneri, Ciccone, Borgna (32’ st De Faveri), Maione (41’ st Cabella), Toniato (15’ st Greco), Palazzolo, Marra (29’ st Ventre), Costa (32’ st Onano), Montini. All: Lunardon-Sannino.

Aygreville: Pietropaolo Novallet, Battilani, Vigon, Carere (32’ st Vergano), Mendez (21’ st Suquet), Monteleone, Orfano (28’ st Favre), Carpentieri (45’ st Menabreaz), Thomain, Dayné, Bieller (47’ st Zoppo). All: Rizzo.

CARRARA 90 2 (1)

CHARVENSOD 3 (1)

Marcatori: 3’ pt Varvelli (Ch), 34’ pt Concilio (Ca), 11’ st Sterrantino (Ch), 26’ st Diarassouba (Ca), 37’ st rig. Castagna (Ch).

Carrara 90: Veiluva, Sumin, Carbone (38’ st Joine), Benucci (20’ st Diarassouba), Infantino, Rizzitano, Ataupillco Cortez, Concilio (11’ st Patruno), Giusano (35’ st Cipullo), Caputi (18’ st Pittavino), Volpatto. All: Vagli.

Charvensod: Bellesolo, Cristino (1’ st Tibone), Gazzera, Filippone, Balzo, Dabo (30’ st Timpano), Piccini (30’ st Anelli), Comentale, Sterrantino (42’ st Holz Mendes), Castagna, Varvelli (30’ st Napoli). All: Fermanelli.

CGC AOSTA 2 (1)

VENARIA REALE 0 (0)

Marcatori: 31’ pt Russo, 46’ st Touré

Cgc Aosta: D’Auria, Auletta, Lupi, Bianchi, Nigra, Balbis, Ceresero (37’ st Scarfone), Affortunato, Russo (45’ st Touré), Villa, Jallow. All: Giulio De Ceglie.

Venaria Reale: Borinato, Latella, Lo Campo (15’ st Baschirotto), Gravina (20’ st Vigna), Perinetti, Idahosa, Starnai, Aprile (25’ st Viano), Serta, Mana (15’ st Gerardo), Zizzo. All: Pinna.