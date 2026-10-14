Il Saint-Vincent femminile di Rudy Betemps conquista il campionato femminile

AOSTA (fc2) Il campionato di serie A2 di bocce scatterà sabato 21 novembre con 8 squadre nel girone ovest delle 2 valdostane ed altrettante nel gruppo est. Il Nus esordirà in casa (ritornerà a giocare a Saint-Vincent lasciando Aosta) contro i cuneesi dell’Envie, l’Aostana sarà a Fossano ospite del Forti e Sani. Con loro sono nel raggruppamento i liguri della Boccia Carcare e della Calvarese, i torinesi del Pozzo Strada e l’alessandrina Novese di Novi Ligure. Il derby è in programma ad Aosta il 19 dicembre ed a Saint-Vincent il 20 febbraio. La conclusione del torneo con 14 turni sarà il 6 marzo 2027.

Serie A donne: prima giornata sabato 21 novembre

Sabato 21 novembre la Bassa Valle esordirà a Pont-Saint-Martin nel torneo di serie A femminile, che vede 7 squadre partecipanti. La novità è l’astigiano Castelnuovo Don Bosco al posto del retrocesso Mondovì, che si aggiunge alle confermate torinesi della Borgonese, alle venete del Noventa e alle friulane del Buttrio, del Cussignacco e della Spilimberghese, mentre ha rinunciato l’Auxilium Saluzzo. Nel primo turno l’avversaria della Bassa Valle sarà la Spilimberghese. Complessivamente si disputeranno 14 giornate, l’ultima il 21 marzo 2027.

Serie B maschile, iscritta la Bassa Valle

Sempre sabato 21 novembre prenderà il via il torneo di B con 37 formazioni iscritte, 20 nel settore ovest e 17 dell’est. La Bassa Valle di Pont-Saint-Martin è stata inserita nel gruppo 4 e nel primo turno andrà in trasferta a Savigliano. Il girone è completato da Boccia Savona, Castelnuovo Don Bosco e Rivarese. Sono 10 le giornate in calendario, fino al 20 febbraio 2027.

Flavio Bullari chiamato in Nazionale

Per il “Challenge Internazionale Denis Ravera” a Montecarlo nel Principato di Monaco da venerdì prossimo, 16 ottobre, a domenica 18 Flavio Bullari dell’Aostana è stato convocato tra i 6 giovani azzurri dal commissario tecnico Carlo Pastre. Nell’elenco anche il canavesano Matteo Golfetto, ex Bassa Valle.

Campionato femminile al Saint-Vincent

Tra le 4 squadre impegnate domenica scorsa ad Aosta nel Campionato femminile ha primeggiato il Saint-Vincent dopo avere vinto tutti i 3 incontri in programma, con al secondo posto la Bassa Valle, terzo il Saint-Marcel e quarto il Le Boulevard. Il Saint-Vincent con responsabile tecnico Rudy Betemps, assistito da Giancarlo Duce, ha schierato Cinzia Ferri, Laura Perrone, Anna Coutier, Rosa Juglair, Daniela Vout e la presidente Susy Vout che venerdì aveva vinto anche la gara del campionato sociale a Fénis con 6 punti e più 20 su Oreste Cantamessa (a più 14) e Cesare Brunod (a più 8). Ha diretto il torneo l’arbitro Aldo Rosset.