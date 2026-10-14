Ruben Vitulli oro, Eric Mombelli e Gabriel Mordenti argento

AOSTA (btb) Domenica scorsa a Torino ha avuto luogo la terza ed ultima prova del Campionato individuale di eccellenza 2026 di artistica maschile, nella quale l’Olimpia ha fatto incetta di medaglie. In effetti Ruben Vitulli ha vinto il concorso all around nella categoria Junior 2 ed è stato primo anche in tutte le singole specialità, presentando esercizi di buon livello nei 6 attrezzi olimpici, poi negli Junior 1 secondo all around Eric Mombelli, primo a parallele e sbarra, secondo all around pure Gabriel Mordenti al suo ultimo anno negli Allievi, vincitore del concorso agli anelli e argento alle parallele. I 3 ginnasti erano accompagnati nella trasferta dal tecnico Andrea Dondeynaz.

Vittorie per le LD e LE della Gym Aosta alla prima Prova del Torneo Winter Club

Sabato 3 e domenica 4 a Chivasso è iniziato, con la prima gara a squadre, il torneo Winter Club di ritmica, che ha visto scendere in pedana numerose ginnaste Silver della Gym Aosta, di cui alcune tesserate per la Società piemontese Elegantia, ottenendo sempre buoni risultati, impreziositi dalle vittorie in LD e in LE e da un podio in LD. Le ginnaste sono state guidate dalle tecniche Hélène Porliod, Giorgia Castagnera, Maya Marcoz ed Alessia Toscano.

Pertanto nella categoria più elevata delle Allieve, la LE, primo posto per Emanuela Ciobanu (cerchio), Aline Graiani (palla), Ludovica Lucia (clavette) ed Anita Molinaro (fune) con 45.375 punti. Così come nella LD con la formazione di Evelyn Amoroso (corpo libero), Viola Di Francesco (fune e clavette), Candice Grosjacques (palla e nastro) e Gaia Nebiolo (cerchio), impostasi con 52.925. Nella stessa categoria LD ma Open terzo posto per Amelie Tomas (corpo libero), Sara Sebastiani (fune), Arianna Riva (cerchio), Swami Giovinazzo (palla) ed Alessia Bordet (clavette e nastro), grazie a un buon punteggio di 52.875. Ancora nelle Allieve, categoria LC1, quarte con 46.525 Amanda Girasole (corpo libero), Jada Lodi (palla), Noomi Liporace (clavette) e Sara Maria Balia (fune), seguite in quinta posizione dall’altra squadra della Gym a 45.200, che schierava Francesca Raso (cerchio e clavette), Matilde Lazzaro (corpo libero e fune) e Ginevra Ciampa (palla).

Infine, nel campionato di serie C le ragazze Gym tesserate per Elegantia – Ilenia Molinaro (nastro), Marta Framarin (cerchio), Miryam Sahbani (clavette), Martina Crisopulli (palla) ed Arianna Conte (cerchio) – si sono piazzate seste con 83.350.