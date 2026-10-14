Sabato scorso, 3 ottobre, la sfida tra i veterani dell’Aosta e dell’Alassio

Sabato scorso, 3 ottobre, ad Aosta è andata in scena la sfida tra i veterani dell’Aosta Calcio e dell’Alassio Calcio, terminata con un combattuto e divertente 3-3 (2 Marchesano e 1 Scalise per l’Aosta). Al termine della gara, tutti ospiti nella splendida Taverna dei Veterani di Aosta per una grande mangiata tra risate, ricordi e cori. Prossimo appuntamento a maggio 2027 ad Alassio per un quadrangolare veterani organizzato da Armando Berardi con la squadra francese di Didier Deschamps, Magenta, Alassio e Aosta.

Nella foto l’Aosta con da sinistra Roger Mastroianni, il mister Gianni Cera, Luca Brochet, Andrea Manfrin, Christian Ganis, Adriano Dandres, Antonio Ragno, Eraldo Grosjean, Andrea Cornaz, Antonio Marchesano, Orlando Navarra, Giorgio Ignoti, Loris Scalise, Sergio Orsini, Stefano Bisoglio e Filippo Filippella. In basso Manolo Mischiatti, Oscar Quispe, Gaspare Gaich, Fulvio Marguerettaz, Gianluca Marcellan, Miguel Quispe, Francesco Giangrasso, Luca Vasciminno e Salvatore Barillaro.