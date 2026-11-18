AOSTA Nel campionato di Eccellenza, girone A, seconda vittoria consecutiva per l’Aygreville che a Villeneuve liquida 3-0 la pratica Fulgor Chiavazzese Ronco Valdengo. Il primo tempo si chiude con i locali in vantaggio di 2 reti: al 14’ cross di François Dayné per Francesco Vergano, che in spaccata sblocca; al 24’ ancora Vergano, con un tiro dal limite, trafigge Rainero. Nel finale arriva anche la terza rete, siglata da Mattia Orfano, al termine di uno slalom che lo porta in rete. Domani domenica 15 novembre i ragazzi di mister Alberto Rizzo giocano in trasferta contro la Pro Eureka, senza André Bieller squalificato. Da segnalare il Quincitava dei tanti valdostani, neopromosso e ora terzo in classifica dopo il 5-0 rifilato al Settimo con reti di Martino Zoppo, doppietta di Cristiano Yon, Matteo Giusti e Michele Mosca.

In Promozione, girone B, il Cgc Aosta di mister Giulio De Ceglie a Montjovet strappa in extremis il pareggio 1-1 al Banchette. I canavesani sono andati in vantaggio in apertura di ripresa con De Fazio e l’hanno ripresa al 92esimo con un provvidenziale colpo di testa di Riccardo Nigra su un «cioccolatino» da calcio d’angolo di Tommaso Florio. Male invece lo Charvensod che in casa – al Dal Monte di Aosta – soccombe 2-0 contro l’Atletico Cbn. I gialloblu costretti a giocare in 10 dall’11 del secondo tempo a causa dell’espulsione di Filippone (1 giornata di squalifica).

Riprende la corsa dell’Ivrea di mister Roberto Cretaz e Gianni Cuc, vittorioso 4-1 sul Venaria, tra i marcatori il classe 2008 Elia Bionaz con una doppietta.

Domani domenica 15 novembre Alpignano-Charvensod e Union Vallesusa-Cgc Aosta (senza Riccardo Nigra squalificato, 1 giornata anche al portiere Darwin Salvoldi).

In Prima categoria, girone B, il Saint-Christophe falcidiato dalle assenze, con gli infortuni di Sterrantino e Girardi, cede il passo al San Maurizio perdendo 2-0. Per la squadra di mister Luca Mercanti domani domenica 15 novembre partita in trasferta contro il Rebaudengo.

Seconda categoria, girone B: va al Grand Combin il derby contro il River Plaine, giocato sabato: gol di Nicolò Bosonin e Federico Pomat per i neroverdi, di Davide Scalise su rigore per il River. Continua la striscia nera dell’Aosta 511, che perde anche contro la Junior Torrazza, 2-0 e ultimo posto desolato in classifica. Saint-Vincent Châtillon-Chivasso 1-0 con rete di Mattia Brscic e primo posto in classifica a +4. Infine Torri Biellesi-Pont Donnas 3-2, per i valdostani doppietta di Francesco Della Rosa. Domani domenica 15 Aosta 511-Torri Biellesi, Pont Donnas (senza Iachi, squalificato)-Vigliano, River Plaine-Junior Torrazza, Settimo Academy-Grand Combin e Valchiusella-Saint-Vincent Châtillon.

Infine in Terza categoria Chambave-Montalto Dora 0-6, Quincitava-Grand Paradis 2-1 (Deligios) e Valdigne-La Romanese 0-4. Domenica 15 novembre Castellamonte-Valdigne, Montalto Dora-Sporting Issogne e il derby Grand Paradis-Chambave.

AYGREVILLE 3 (2)

FULGOR CRV 0 (0)

Marcatori: 14’ pt e 23’ pt Vergano, 39’ st Orfano.

Aygreville: Novallet, Vigon, Ruatto, Favre (28’ st Carere), Battilani, Monteleone, Suquet (18’ st Orfano), Carpentieri, Vergano (24’ st Menabreaz), Dayné (42’ st Zoppo), Bieller (24’ st Thomain). All: Rizzo.

Fulgor Crv: Rainero, Martiner (38’ pt Sigurtà), Sekka, Magaraggia (14’ st Velcani), Potel Yunot (11’ st Caamano Pigozzi), Benna, Caramori, Dagostino, Iaria (21’ st Ricotti), Messina (29’ st Massafra), Moussaif. All: Mellano.

CHARVENSOD 0 (0)

ATLETICO CBN 2 (0)

Marcatori: 38’ st Galietta, 40’ st Garofalo.

Charvensod: Bellesolo, Filippone, Butelli, Gazzera, Fiolo (28’ st Dabo), Comentale, Piccini, Anelli, Castagna (1’ st Napoli), Holz Mendez (30’ st Sterrantino), Varvelli (13’ st Tibone). All: Fermanelli.

Atletico Cbn: Pagliasso, Re Fiorentin, Tommaso Fioccardi, Botto, Corona, Buffone, Torti, Regaldo (7’ st Molfetta), Adamo (16’ st Vivenza), Galietta, Popescu (29’ st Garofalo). All: Stefano Fioccardi.

Espulso: 11’ st Filippone.

CGC AOSTA 1 (0)

BANCHETTE 1 (0)

Marcatori: 7’ st De Fazio, 47’ st Nigra.

Cgc Aosta: D’Auria, Auletta, Brunero (33’ st Usel), Monteleone, Nigra, Balbis, Russo, Cuc (27’ st Florio T), Breel Asher, Ceresero, Jallow. All: De Ceglie.

Banchette: Caresio, Condello, Torredimare, Scala, Sardaro, De Fazio, Rosano (24’ st Raffa), Cavalla (1’ st Tallarida), Wynants, Pesando (24’ st Cena), Vignali (34’ st Cabras). All: Bergamini.

Espulso: 43’ st Salvoldi (dalla panchina)

Eccellenza Girone A

Pos. Squadra Punti PG PN PP PV RF RS 1 Casale 1909 25 9 1 0 8 18 3 2 Baveno Stresa 19 9 1 2 6 12 6 3 Quincitava 17 9 2 2 5 14 6 4 Sparta NR 15 9 0 4 5 19 12 5 A.Borgomanero 14 9 2 3 4 14 11 6 Druentina 14 9 2 3 4 12 11 7 Rivarolese 13 9 1 4 4 12 11 8 Volpiano Pianese 13 9 1 4 4 10 9 9 Aygreville 12 9 3 3 3 15 14 10 Borgaro 10 9 4 3 2 7 7 11 Pro Eureka 10 9 1 5 3 11 14 12 Fulgor CRV 9 9 3 4 2 5 13 13 Aut.SanMauro 8 9 2 5 2 5 15 14 Settimo 7 9 1 6 2 12 22 15 Dufour Varallo 7 9 4 4 1 7 13 16 Briga 7 9 4 4 1 9 15

Promozione Girone B

Pos. Squadra Punti PG PN PP PV RF RS 1 Ivrea 26 10 2 0 8 28 8 2 Carrara 25 10 1 1 8 25 15 3 CGC Aosta 20 10 2 2 6 19 8 4 Un.Vallesusa 15 10 3 3 4 12 10 5 Villarbasse 14 10 2 4 4 13 11 6 Charvensod 14 10 2 4 4 14 14 7 Alpignano 13 10 1 5 4 16 16 8 Banchette C. 13 10 4 3 3 10 10 9 VDL Fiano Plus 13 10 1 5 4 14 19 10 Mathi 12 10 0 6 4 12 18 11 Atletico CBN 11 10 2 5 3 13 17 12 La Vischese 11 10 5 3 2 15 14 13 BSR Grugliasco 11 10 2 5 3 10 17 14 Montanaro 10 10 4 4 2 7 15 15 Barcanova 7 10 4 5 1 10 16 16 Venaria 6 10 3 6 1 8 18

Prima Categoria Girone B

Pos. Squadra Punti PG PN PP PV RF RS 1 Gassino 22 9 1 1 7 22 9 2 Pertusa 18 9 3 1 5 17 10 3 Ardor SF Corio 17 9 2 2 5 19 8 4 Sangiustese 17 9 2 2 5 14 11 5 Agliè 15 9 3 2 4 17 12 6 Rebaudengo 14 9 2 3 4 13 12 7 Saint Christophe 13 9 4 2 3 11 13 8 Vallorco 12 9 3 3 3 19 16 9 Nuova Lanzese 12 9 6 1 2 14 12 10 Comala FC 11 9 2 4 3 19 21 11 Caselle 10 9 4 3 2 9 11 12 Bosconerese 10 9 1 5 3 14 17 13 S.Maurizio 8 9 5 3 1 12 15 14 Castiglione 7 9 1 6 2 13 17 15 Mappanese 6 9 3 5 1 9 13 16 Ciriè 2 9 2 7 0 11 36

Seconda Categoria Girone B

Pos. Squadra Punti PG PN PP PV RF RS 1 Saint Vincent Ch. 20 8 2 0 6 17 8 2 Augusta Leinì 16 8 1 2 5 15 9 3 Grand Combin 16 8 1 2 5 21 15 4 Strambinese 16 8 1 2 5 18 11 5 Torri Biellesi 16 8 1 2 5 13 10 6 J.Torrazza 13 8 1 3 4 17 12 7 Settimo Academy 13 8 4 1 3 9 4 8 Pont Donnas 13 8 1 3 4 18 13 9 River Plaine 12 8 0 4 4 10 13 10 Chivasso 8 8 2 4 2 14 12 11 Valchiusella 7 8 1 5 2 10 12 12 Santhià 6 8 0 6 2 8 18 13 Vigliano 3 8 0 7 1 7 24 14 Aosta Calcio 511 1 8 1 7 0 3 19

Terza Categoria Ivrea

Pos. Squadra Punti PG PN PP PV RF RS 1 Montalto Dora 18 7 0 1 6 22 4 2 La Romanese 16 6 1 0 5 14 1 3 Grand Paradis 15 7 0 2 5 18 5 4 Quincitava Asd 13 6 1 1 4 17 8 5 Sp.Issogne 13 6 1 1 4 17 10 6 FC Rondissone 12 6 0 2 4 14 9 7 La Chivasso 10 7 1 3 3 11 12 8 Castellamonte 9 6 0 3 3 10 11 9 Foglizzese 7 6 1 3 2 9 10 10 Chambave 6 6 0 4 2 9 16 11 Nuova Lanzese 3 7 0 6 1 5 14 12 Ardor SF Corio 1 7 1 6 0 3 17 13 Valdigne MB 0 7 0 7 0 3 35

PG partite giocate, PN partite pareggiate, PP partite perse, PV partite vinte, RF reti fatte, RS reti subite