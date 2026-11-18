AOSTA (fc2) Venerdì 27 novembre prossimo, alle 18, nel salone della Bcc Valdostana dell’Arco di Augusto ad Aosta l’Avmap, Association Valdotaine Martse a pià festeggerà i 50 anni di vita del campionato regionale con le sue premiazioni del 2026. Dopo 16 gare con oltre 600 classificati a vincere a livello assoluto sono stati 2 atleti del Pont-Saint-Martin: l’aostano Yannick Verraz si è imposto dopo 13 partecipazioni davanti a Loic Proment ed a Marco Ranfone, Federica Barailler di La Thuile con 10 gare ha primeggiato nei confronti di Valeria Poli, terza Alessandra Joly. Tra le società ha conquistato il successo finale la Sant’Orso di Aosta.
Yannick Verraz e Federica Barailler campioni valdostani di martse a pià
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