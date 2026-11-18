SARRE (btb) Seconda domenica consecutiva in casa nel torneo di A2 per lo Stade Valdôtain che domani, domenica 15, alle 14.30 a Sarre affronterà il Cus Genova con il chiaro obiettivo di conquistare pure il secondo successo di fila. I liguri sono reduci da una battaglia con la capolista Giacobazzi, conclusasi 21 a 24 a favore dei modenesi ed hanno 6 punti in classifica, frutto di 1 sola vittoria, come lo Stade che però è a quota 9 grazie ai vari bonus. Rientrerà tra i gialloneri Geronimo Gramajo dopo l’infortunio subito nella prima di campionato, mentre si dovrà aspettare fino a dicembre per l’esordio del nuovo acquisto Leonardo Fiore, seconda linea classe 1997, arrivato dal Belluno.

Nel quarto turno di domenica scorsa lo Stade ha sconfitto 36 a 30 l’Amatori Milano, complicandosi parecchio il match e lasciando troppo spazio agli avversari, andati avanti su punizione al 18’. Poi lo Stade ha preso in mano la gara segnando al 19’ con José Chierici e trasformazione di Filippo Bolognesi, poi al 25’ con Movane Sair e altro calcio nei pali di Bolognesi e quindi al 29’ con una meta tecnica. Sul 21 a 3, i milanesi sfruttavano un’altra punizione al 34’ ma 3 minuti dopo era Alberto Duc a fissare il 26 a 6 della prima frazione.

Nella seconda parte troppi gli spazi concessi agli ospiti che al 45’ e al 49’ andavano in meta, con 1 sola trasformazione, per il 24 a 18. Si cambiavano parecchi giocatori da una parte e dall’altra e lo Stade rifiatava con la punizione al 60’ del 29 a 18, trovando la sicurezza al 71’ con Elias Fusetti e ancora Bolognesi a trasformare il 36 a 18, però lasciando gli ultimi minuti tutti al Milano che segnava al 78’ con trasformazione e pure allo scadere, realizzando altri 12 punti.

Stade Valdôtain: Julien Valleise, Massimo Gontier, Sair Movane, Liam Suarez Murua (dal 50’ Andrea Calvone), José Chierici (dal 68’ Cedric Donnet), Andrea Tavella, Francesco Piccolo, Alberto Duc (dal 50’ Alberto Gandossi), Evaristo Arrias, Facundo Noval, Clayton Manga, Filippo Bolognesi, Luca Lancione (dal 50’ Tommaso Boni), Elias Fusetti, Marco Gandossi. A disposizione: Stefano Gontier, Massimo Marchesini, Andrea Barbieri, Xavier Fusetti. All: Luis Otaño, Ferrucci Stefano.

Under 18

Nel campionato regionale Under 18 domani, domenica 15, alle 11.30 ad Ivrea lo Stade Valdôtain accoglierà il San Mauro nel big match della quarta giornata, visto che i torinesi sono primi con 15 punti e i locali secondi a 10, nonché reduci dal successo di 6 giorni con il Volvera 36 a 33, al termine di un bel confronto. A segno sono andati Davide Grassi al 16’ con trasformazione di Mattia Caputo, Matteo Maneo al 19’, Luca Favole al 25’ con ancora Caputo a trasformare il 19 a 0, poi 19 a 7 e nuova meta di Grassi per il finale primo tempo 24 a 7. Nicolò Prelle e il solito Caputo confezionavano il 31 a 7 dopo pochi secondi del secondo parziale, quindi il Volvera recuperava sino al 31 a 19, quando al 65’ Grassi andava nuovamente a segno, rendendo inutile il recupero finale dei torinesi.

Stade Valdôtain: Emanuele Mattei, Alessio Fasoli, Jacopo D’Orazio, Luca Favole, Gabriele Giachino, Nicolò Prelle, Davide Grassi, Andrea Lissolo, Matteo Maneo, Mattia Caputo, Mauro Ponsetto, Alberto Riccitelli, Abramo Magnone, Andrea Viscian, Matteo Sardino, Ruben Pizzuto, Paolo Posillipo, Tommaso De Vuono, Noah Pisano, Gianmarco Zerillo, Santiago Giaccio Rivarola, Riccardo Boin.