Egidio Marquis con il figlio Patrick finisce pure la maratona di Chicago

AOSTA (fc2) A 83 anni Egidio Marquis, aostano della Monterosa Fogu, continua a stupire. Dopo avere terminato la maratona di New York nel 2025 Egidio è tornato nei giorni scorsi negli Usa e, con al fianco il figlio Patrick ottimo ultratrailer, ha partecipato e concluso come quarto di categoria tra gli ottantenni la maratona di Chicago. Marquis ha corso i 42 km in 5h23’19”, 4 minuti in più che nella Grande Mela, con il figlio 3 secondi dopo di lui. “E’ stata una grande emozione tagliare il traguardo con Patrick a fianco, che mi ha assistito come facevo con lui al Tor des Glaciers” sottolinea papà Egidio. Nella gara di domenica 11 buona anche la prestazione della coppia valdostana Alessandro Benati in 2h49’36” (1524esimo posto) ed Elisa Vitton Mea in 3h26’45” (2162esima).

A Venaria Reale sul podio Stefania Canale ed Hélène Bringhen

Domenica 11 si è tenuta ma nella vicina Venaria Reale anche “Una corsa da Re”, manifestazione con gare di 10 km, mezza maratona, 30 km e maratona all’interno della reggia sabauda e del parco La mandria. Nella 10, medaglia d’argento per Stefania Canale in 40’44″, seguita al terzo posto da Hélène Bringhen in 41’29″, con quarta Flora Fedele in 42’53″, davanti alle 3 valdostane Federica Pagliassotto, prima in 40’01”. Al maschile quinto Luca Cina in 37’00″, 28esimo Fabio Conti in 40’28″, 40esimo Remo Garino in 43’11″, 177esimo Giorgio Capoccitti in 52’22″ e 188esimo papà Claudio Bringhen in 53’46″. Nella mezza maratona 31esimo l’ironman Matteo Garino in 1h24’30″, 45esimo Simone D’Anello in 1h28’45″, 46esimo Andrea Aresca in 1h28’47″ e 58esimo Domenico Lentini in 1h29’50″.

Domani, domenica 18, “Forten” a Bard

Per il campionato Avmap si correrà domani, domenica 18, a Bard il “Forten” su un percorso di 10 km, mentre è di 8 quello della non competitiva. Il via alle 9.45 da piazza Cavour nel borgo della non competitiva e alle 10 della gara agonistica. E’ la nona edizione della prova organizzata dal Forte di Bard e dalla Monterosa Fogu con il sostegno dei Comuni di Bard e Hone dove transita la gara. L’anno scorso parteciparono alle varie competizioni partecipatono 315 atleti. Tra gli attesi protagonisti figurano Marco Magistro, campione mondiale giovani di skyrunning, Mikael Mongiovetto, Simone Girodo, Luca Beltramelli e Valeria Poli.