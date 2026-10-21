Il peso leggero Samuele Scapin cede al quotato Alberto Aimar della Boxe Barge: verdetto contestato

AOSTA (btb) Ai campionati piemontesi di pugilato della categoria Elite, in svolgimento da settimane in diverse località del Piemonte, hanno partecipato 2 atleti della Boxing Team Aosta, il peso welter Matteo Pandolfini e il peso leggero Samuele Scapin. Ad accedere ai quarti di finale è stato Scapin, che nella serata di venerdì scorso a Grugliasco ha combattuto contro il quotato Alberto Aimar della Boxe Barge. Il verdetto finale ha premiato proprio Aimar, detentore del titolo, ma solamente ai punti e soprattutto con un esito molto discutibile. Anzi il direttore sportivo della Boxing Team Ervis Mehmeti, presente a Grugliasco, ha definito “scandaloso” il verdetto che ha privato Samuele Scapin di una meritata vittoria. Infatti, già nel primo round Aimar ha ricevuto da Scapin un diretto destro al volto subendo l’atterramento e il conseguente conteggio da parte dell’arbitro. Il secondo round ha registrato un certo equilibrio, mentre nella terza ripresa vi è stata un’azione crescente di Scapin che avrebbe dovuto aggiudicarsi il match e che invece è stato penalizzato, tra il dissenso plateale del pubblico.