Sci alpino donne: a Soelden la stagione inizierà con tre sciatrici valdostane al cancelletto di partenza

AOSTA (btb) Non ci sarà Federica Brignone, ma la Valle d’Aosta porterà all’Opening austriaco della Coppa del Mondo di sci alpino 3 sue atlete: Giorgia Collomb, Sophie Mathiou e Tatum Bieler, tutte del Centro Sportivo Carabinieri. Saranno 11 le azzurre al via del gigante femminile di Soelden, in programma sabato prossimo, 24 ottobre, sul ghiacciaio del Rettenbach. Per Giorgia Collomb, 20 anni oggi, sabato 17, auguri, un ritorno nel massimo circuito mondiale dopo una stagione complicata a causa di problemi fisici, con un’operazione alla schiena a stagione conclusa, e miglior risultato il 25 marzo 2025, 14esima nel gigante di Sun Valley negli Stati Uniti. Sophie Mathiou, 24enne, ha il posto fisso di diritto per tutta la stagione grazie alle prestazioni in Coppa Europa vanta il 19esimo nello slalom di marzo a Lanzerheide. Per la 20enne Tatum Bieler (cugina prima di Sophie, visto che le mamma Sabrina e Sonia Vierin sono sorelle) Soelden rappresenterà l’esordio assoluto in Coppa del Mondo: reduce da un’ottima scorsa stagione, arricchita dal bronzo nel gigante dei Mondiali Juniores di Narvik in Norvegia e da 11 piazzamenti nelle migliori trenta nel circuito della Coppa Europa, settima a febbraio a Oberjoch in Germania quale miglior risultato.