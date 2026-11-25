GRESSONEY-SAINT-JEAN (mm4) La prossima settimana, da giovedì 26 a sabato 28 novembre, arriverà a Gressoney-Saint-Jean per 3 giornate di allenamento la squadra di serie A della Pallacanestro Varese.

Nell’occasione, approfittando della pausa nel massimo torneo, è stata programmata un’amichevole con il piemontese Derthona Basket di Tortona. L’incontro che opporrà le 2 squadre (Varese sesto, Derthona 12esimo in serie A) è in programma alle 12.30 di sabato 28 alla Sport Haus di Gressoney.

“Sarebbe bello – dichiara la delegata valdostana della Federbasket Sara Favre – che i tanti appassionati della nostra regione e gli sportivi più in generale riempissero il palazzetto di Saint-Jean. Auspichiamo infatti la più ampia presenza di spettatori all’amichevole, sicuramente atleti ed atlete del basket valdostano, ma anche famiglie: è una bella opportunità per assistere, qui in Valle d’Aosta, ad una partita di pallacanestro di alto livello.”

Al termine della partita è previsto un momento di incontro tra i giocatori di Varese e Derthona e il pubblico.