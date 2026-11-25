AOSTA (fc2) La società Pont-Saint-Martin – che festeggia nella serata di oggi, sabato 21 novembre, al ristorante La Maiola di Carema la sua brillante stagione – ha chiuso al quarto posto tra tutte le società italiane della FISOS (ex Federazione Italiana di skyrunning) con 3.374 punti. Gli stanno davanti le lombarde Osa Valmadrera con 4.076, Falchi Lecco a 3.998 e Valtellina Wine Trail a 3.867 che hanno molte meno spese di trasferimento, visto che la gran parte delle gare si corre in Lombardia, al quinto posto poi l’altra lombarda Pasturo. Negli ultimi 3 anni il Pont-Saint-Martin si era piazzato terzo. Il merito del piazzamento dell’ultima stagione per il club della presidente Rina Bonel spetta soprattutto ai 6 giovani Marco Magistro, Joseph Philippot, Giulia Framarin, Mathieu Cretier, Thierry Cretier e Mattia Consol.