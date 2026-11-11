Baseball5, iniziano gli Europei. L’Italia ha quattro valdostani

AOSTA (btb) Saranno ben 4 i portacolori dell’Aosta Bugs in maglia azzurra ai Campionati Europei di baseball5, categoria Under18, che si terranno a Policoro di Matera da martedì prossimo, 10 novembre, a sabato 14.

Oltre al tecnico aostano Maurizio Balla, sono stati inseriti negli 8 titolari della Nazionale giovanile Pierfrancesco Bernardi, al suo terzo Europeo, Gabriel Quintana e Martina Ganili, tutti del 2009. Si tratta sicuramente di una grande soddisfazione per il nostro sodalizio che ha conquistato in campo nazionale l’argento nel tricolore 2026 di categoria.

L’obiettivo dell’Italia è quello di riuscire ad entrare tra le migliori formazioni del continente, un traguardo difficile ma non impossibile da raggiungere. “Affronteremo nel girone squadre di alto livello come Francia e Spagna che puntano al podio e cercheremo di ottenere il passaggio per la seconda fase. Ambire ad una medaglia – evidenzia Maurizio Balla – è onestamente molto difficile, comunque cercheremo di fare del nostro meglio.”

L’Italia dei valdostani è inserita nel girone A di qualificazione ed inizierà la propria avventura mercoledì 11, alle 11, affrontando la Spagna, poi alle 19 l’avversario sarà la Bulgaria. Giovedì 12 alle 12.30 match con la Croazia, quindi alle 15.30 il Belgio e venerdì 13 alle 11 la sfida contro la Francia.