BEACH VOLLEY: IL BVS VINCE IL TORNEO GOLD A PERO CON STEFANO VARVELLO E GIUSEPPE AMARO

AOSTA (zgn) Domenica scorsa, 1° novembre, al Pero Sporting Club, in provincia di Milano, Stefano Varvello e Giuseppe Amaro del Beach Volley Stade-BVS hanno vinto il torneo Gold del campionato italiano per società. I valdostani nella prima partita hanno superato 2 a 0 (15/13, 15/12) Ludovico Vinci e Andrea Ariaudo del Beach Volley Training. Successivamente hanno piegato in rimonta Pietro Samuele Paglia e Nicolò Canepa del Crow per 2 a 1 (9/15, 15/12, 15/8). Nel tabellone principale Andrea Ruggerone ed Eric Malgrati del Beach Volley Novara 2.0 hanno ceduto a Stefano Varvello e Giuseppe Amaro con un doppio 15 a 11. In semifinale i giocatori del BVS hanno avuto la meglio su Federico Moro e Alessandro Carucci del I Follow Beach Volley, fermati a 10 punti in entrambi i set, e in finale hanno incontrato Mauro Sacripanti e Alessandro Molinero del Gotham. Perso il primo set 15 a 12, Varvello e Amaro hanno pareggiato con lo stesso punteggio e si sono imposti nel terzo per 15 a 13.

Sabato 31 ottobre, il BVS era impegnato anche a Buccinasco, in provincia di Milano, nel torneo Beginners maschile con Fabien Bionaz e Mario Alberto Zambotto che si sono classificati quinti su 8 coppie partecipanti. Al centro MC2 Sport Way hanno esordito vincendo 2 a 0 (15/13, 18/16) contro Denis Iacona e Michele Giorgianni del Genova Beach Soccer. Quindi hanno perso 15/6 e 15/11 con Mattia Maffei e Davide Fortunato dello Sport on the Beach, poi finalisti. Infine sono stati eliminati da Giovanni Sartoris e Cristian Galli del Kids Sport Education, terzi classificati, con il punteggio di 15/7 e 15/7.

Domenica 1° novembre, il Beach Volley Stade ha ospitato il torneo di Halloween. Formula 3 contro 3 con almeno una donna sempre in campo e bonus previsti per chi giocava in maschera. L’iniziativa, organizzata a sostegno dell’Associazione italiana contro l’epilessia, ha visto la partecipazione di 24 squadre, per un totale di 85 atleti.